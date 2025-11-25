НА ЖИВО
          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          Тежка катастрофа затвори за повече от шест часа голям участък от Околовръстното шосе на Пловдив – отсечката между разклоните за селата Марково и Първенец остана блокирана до ранните часове на вторник.

          По информация на NOVA семейство от трима души е загинало след като тежкотоварен автомобил, управляван от 24-годишен водач, е навлязъл в насрещното движение и е ударил челно лекия автомобил.

          Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 22:10 ч. в понеделник.

          На място са загинали 43-годишната шофьорка, мъж на 42 години и 14-годишно дете.
          Оцеляло е единствено 7-годишно дете, което е било в обезопасително столче. То е откарано в болница с тежки травми и опасност за живота.

          Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.

          - Реклама -

