ТРИ КОМПАНИИ В ПРЕГОВОРИ ЗА АКТИВИТЕ НА „ЛУКОЙЛ“ В РУМЪНИЯ

Три компании вече водят директни преговори за закупуването на активите на руската енергийна компания „Лукойл“ в Румъния, заяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от „Профит“ и „Ройтерс“.
„Лукойл“ разполага с 320 бензиностанции, оперира третата по големина рафинерия в страната, както и има права за офшорни проучвания в Черно море.
Паралелно с това Румъния подготвя проектозакон, който би позволил на държавата временно да поеме контрол над активите, ако възникне необходимост, отбелязва „Ройтерс“.
Рафинерията „Петротел“ в Плоещ в момента е затворена за поддръжка, като властите уверяват ЕС, че има достатъчно запаси, за да бъде гарантирано нормалното снабдяване на пазара. Тя осигурява почти една четвърт от горивата в страната.
Американските санкции срещу рафинерията влязоха в сила на 21 ноември, а срещу бензиностанциите на „Лукойл“ – от 13 декември.
- Реклама -
