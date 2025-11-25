ТРИ КОМПАНИИ В ПРЕГОВОРИ ЗА АКТИВИТЕ НА „ЛУКОЙЛ“ В РУМЪНИЯ

Три компании вече водят директни преговори за закупуването на активите на руската енергийна компания „Лукойл“ в Румъния, заяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от „Профит“ и „Ройтерс“.

„Лукойл“ разполага с 320 бензиностанции, оперира третата по големина рафинерия в страната, както и има права за офшорни проучвания в Черно море.

„В момента има три компании, които са изразили намерения за покупка на активите на ‘Лукойл’ – както рафинерията, така и бензиностанциите, и те са в преки преговори с холдинга“, заяви Иван, цитиран от онлайн изданието „Профит“.

„Уведомени сме преди няколко седмици, в контакт сме и предстои сключването на сделка между две частни компании, а нашият интерес очевидно е тази трансакция да бъде осъществена възможно най-скоро“, добави министърът.

Паралелно с това Румъния подготвя проектозакон, който би позволил на държавата временно да поеме контрол над активите, ако възникне необходимост, отбелязва „Ройтерс“.

Рафинерията „Петротел“ в Плоещ в момента е затворена за поддръжка, като властите уверяват ЕС, че има достатъчно запаси, за да бъде гарантирано нормалното снабдяване на пазара. Тя осигурява почти една четвърт от горивата в страната.

Американските санкции срещу рафинерията влязоха в сила на 21 ноември, а срещу бензиностанциите на „Лукойл“ – от 13 декември.