НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Удар в дърво след загуба на контрол: 33-годишен се бори за живота си

          0
          15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          33-годишен шофьор е в тежко състояние след сериозен пътен инцидент в Хасковско, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала на 24 ноември на пътя между село Смирненци и Харманли, предава DarikNews.

          - Реклама -
          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          Според информацията водачът е изгубил контрол над автомобила, след което колата се е ударила в дърво. Пострадалият е транспортиран по спешност в пловдивска болница, където е настанен в реанимация и е с опасност за живота.

          33-годишен шофьор е в тежко състояние след сериозен пътен инцидент в Хасковско, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала на 24 ноември на пътя между село Смирненци и Харманли, предава DarikNews.

          - Реклама -
          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          Според информацията водачът е изгубил контрол над автомобила, след което колата се е ударила в дърво. Пострадалият е транспортиран по спешност в пловдивска болница, където е настанен в реанимация и е с опасност за живота.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Верижна катастрофа блокира ключово кръстовище в Стара Загора

          Дамяна Караджова -
          Верижна катастрофа с общо седем автомобила предизвика хаос на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“
          Война

          Капитан от НГУ: Украинската армия не е разбита, Украйна не трябва да капитулира

          Иван Христов -
          Украинската армия не е разбита и Украйна не трябва да капитулира. Условията, които Русия и САЩ наричат мирен план, всъщност са условия за капитулация....
          Общество

          Силен тътен и светлина в нощното небе – какво премина над Синеморец?

          Дамяна Караджова -
          Необичайна светлина и мощен тътен разтревожиха жителите на Синеморец в неделя вечер.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions