Удар в дърво след загуба на контрол: 33-годишен се бори за живота си

33-годишен шофьор е в тежко състояние след сериозен пътен инцидент в Хасковско, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала на 24 ноември на пътя между село Смирненци и Харманли, предава DarikNews.

- Реклама -

Според информацията водачът е изгубил контрол над автомобила, след което колата се е ударила в дърво. Пострадалият е транспортиран по спешност в пловдивска болница, където е настанен в реанимация и е с опасност за живота.