      вторник, 25.11.25
          НачалоВойна

          „Украинская правда“: Огромната част от Покровск е под контрола на руската армия, картата на ГЩ изостава от реалността поне с един месец

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Огромната част от град Покровск е под контрола на руската армия, пише „Украинская правда“ в своя материал „Какво се случва в Донецка област, докато Тръмп и Путин искат да принудят Украйна към „мир“.

          „Покровск е до голяма степен загубен. Все още има украински позиции в северните покрайнини на града; по-голямата част от Покровск обаче е под контрола на окупаторите. Цялата част от града под железопътната линия, която „разделя“ града наполовина, според УП, е под контрола на руснаците. Линията на боен контакт минава почти по северните покрайнини на града. Картата на Генералния щаб в посока Покровск изостава от реалността с поне един месец (първата карта долу – бел.ред.)“.

          Според информацията на УП, закъснелите опити за разчистване на Покровск не са дали и по принцип не са могли да дадат желания резултат – вече е имало твърде много руснаци.

          Контраатаките в съседното село Родинское, през което минава един от пътищата към града, а именно Доброполе – Покровск, са били успешни, но по-късно населеното място е бил отново превзето от руснаците.

          Според УП, неотдавнашното изявление на 7-ми десантно-щурмови корпус относно разчистването на центъра на Покровск не отразява реалното състояние на нещата.

          Отбелязва се, че Покровск е първият град от тази война, който Украйна губи не на земята, а във въздуха. Около август тази година руснаците установяват контрол с дронове над въздушното пространство на Покровск, по-специално със силите на едно от най-ефективните си подразделения за безпилотни летателни апарати – „Рубикон“. Съответно това прави невъзможни логистиката и подмяната на хора на позиции.

          Все още няма унифицирано и мащабируемо решение за противодействие на руските пилоти на ниво ВСУ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          Дамяна Караджова -
          В нова позиция до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски определи оплакванията на столични общински съветници относно паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски“
          Война

          Мирноград: обкръжен или не?

          Иван Христов -
          На 25 ноември в информационното пространство се появиха различни твърдения за това, дали групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в съседния на Покровск...
          Война

          Лавров към европейските лидери: Момчета, вие провалихте всичките си шансове

          Иван Христов -
          Европейските лидери не са успели да се възползват от шансовете си да допринесат за разрешаването на кризата в Украйна, заяви министърът на външните работи...

