Огромната част от град Покровск е под контрола на руската армия, пише „Украинская правда“ в своя материал „Какво се случва в Донецка област, докато Тръмп и Путин искат да принудят Украйна към „мир“.

- Реклама -

„Покровск е до голяма степен загубен. Все още има украински позиции в северните покрайнини на града; по-голямата част от Покровск обаче е под контрола на окупаторите. Цялата част от града под железопътната линия, която „разделя“ града наполовина, според УП, е под контрола на руснаците. Линията на боен контакт минава почти по северните покрайнини на града. Картата на Генералния щаб в посока Покровск изостава от реалността с поне един месец (първата карта долу – бел.ред.)“.

Според информацията на УП, закъснелите опити за разчистване на Покровск не са дали и по принцип не са могли да дадат желания резултат – вече е имало твърде много руснаци.

Контраатаките в съседното село Родинское, през което минава един от пътищата към града, а именно Доброполе – Покровск, са били успешни, но по-късно населеното място е бил отново превзето от руснаците.

Според УП, неотдавнашното изявление на 7-ми десантно-щурмови корпус относно разчистването на центъра на Покровск не отразява реалното състояние на нещата.

Отбелязва се, че Покровск е първият град от тази война, който Украйна губи не на земята, а във въздуха. Около август тази година руснаците установяват контрол с дронове над въздушното пространство на Покровск, по-специално със силите на едно от най-ефективните си подразделения за безпилотни летателни апарати – „Рубикон“. Съответно това прави невъзможни логистиката и подмяната на хора на позиции.

Все още няма унифицирано и мащабируемо решение за противодействие на руските пилоти на ниво ВСУ.