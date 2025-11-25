Украйна нанесе масирана атака с дронове в Кубан и Ростовска област

Краснодарски край и Ростовска област на Русия бяха подложени на масирана атака с дронове от Украйна във вторник вечерта, съобщава РИА Новости.

Ростовска област

Според областния губернатор Юрий Слюсар, трима души са загинали, а осем други са ранени при удара с дрон – всички жители на Таганрог и Неклиновски район.

В града са повредени две жилищни сгради и един частен дом, сградата на Механичния колеж, две промишлени предприятия и детска градина.

Две частни къщи са повредени в селата Петрушино и Весело-Вознесенка: в едната е избухнал пожар, а в другата е повреден външен газопровод, което е причинило пожар. Според Министерството на отбраната, силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 16 дрона през нощта над Ростовска област.

Кубан

Според губернатора на областта Вениамин Кондратьев, шестима души са ранени при атаката с дрон, четирима от които в Новоросийск. В града са повредени пет жилищни сгради и две частни къщи.

В центъра на Краснодар са открити фрагменти от дрон близо до многоетажна сграда. Прозорци на три сгради са повредени.

В Туапсе покривът на жилищен блок се запали след удар с дрон; пожарът е овладян. Сред ранените е охранител от съседна институция, ранен от шрапнели.

В Геленджик две частни къщи са повредени. Мъж, който е бил навън по време на удара, е ранен. Животът му в момента е извън опасност.

Според Министерството на отбраната на Русия, системите за противовъздушна отбрана са свалили общо 76 дрона над региона.