Украйна очаква визита на Зеленски в САЩ за обсъждане на мирния план още през ноември

Украйна се стреми да организира посещение на президента Володимир Зеленски в САЩ за обсъждане на мирния план възможно най-скоро през ноември, обяви във Facebook секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, предава УНИАН.

„Оценяваме продуктивните и конструктивни срещи в Женева между украинската и американската делегации, както и продължаващите усилия на президента Тръмп за прекратяване на войната“, отбеляза Умеров.

Според него украинската и американската делегации са постигнали общо разбирателство относно ключовите условия на споразумението, обсъдено в Женева.

В същото време Украйна разчита на подкрепата на европейските си партньори в по-нататъшни стъпки.

„Очакваме украинският президент да посети САЩ възможно най-скоро през ноември, за да завърши последните етапи и да постигне споразумение с президента Тръмп“, отбеляза Умеров.