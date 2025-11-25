НА ЖИВО
          Украйна очаква визита на Зеленски в САЩ за обсъждане на мирния план още през ноември

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна се стреми да организира посещение на президента Володимир Зеленски в САЩ за обсъждане на мирния план възможно най-скоро през ноември, обяви във Facebook секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, предава УНИАН.

          „Оценяваме продуктивните и конструктивни срещи в Женева между украинската и американската делегации, както и продължаващите усилия на президента Тръмп за прекратяване на войната“, отбеляза Умеров.

          Според него украинската и американската делегации са постигнали общо разбирателство относно ключовите условия на споразумението, обсъдено в Женева.

          В същото време Украйна разчита на подкрепата на европейските си партньори в по-нататъшни стъпки.

          „Очакваме украинският президент да посети САЩ възможно най-скоро през ноември, за да завърши последните етапи и да постигне споразумение с президента Тръмп“, отбеляза Умеров.

