Украйна поиска от САЩ спиране на огъня от Русия, за да започне мирни преговори

По време на среща с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, делегация на Украйна е изразила позицията, че е трудно да се водят преговори, когато Русия изстрелва стотици атакуващи дронове всяка нощ и убива цивилни. Следователно, както отбеляза Александър Бевз, съветник на ръководителя на президентската администрация, в ефира на „Суспилне“, прекратяването на огъня е основна предпоставка за започване на преговори за прекратяване на войната.

„Както в 28-точковия план, който целият свят видя, така и в работния проект, който никой не е виждал, има прекратяване на огъня. В документа, който първоначално беше разпространен, беше точка 28, в която се казваше, че веднага щом страните постигнат съгласие по тази мирна рамка, ще започне прекратяване на огъня“, казва Бевз.

Той обясни и какви разяснения по този въпрос е донесла Украйна в Женева.

„За нас прекратяването на огъня винаги е било първото, бих казал „нулево условие“ за започване на мирен процес. Защото е много трудно да се преговаря, когато стотици „Шахеди“ летят всяка нощ и убиват хора… И затова поискахме: нека да имаме прекратяване на огъня и да започнем преговори. Руснаците не се съгласиха на това. Затова по време на преговорите в Женева обяснихме на американската страна, че е важно за нас да предвидим не само прекратяване на огъня, след като се съгласим с тази рамка, но че то трябва да бъде пълно и безусловно, че трябва да бъде на сушата, в морето, във въздуха и да обхваща всички аспекти на бойните действия, за да бъде наистина ефективно“, подчерта Бевз.

Съветникът на ръководителя на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак твърди, че за Украйна прекратяването на огъня е един от ключовите приоритети, който трябва да предшества преговорите и срещата на лидерите за обсъждане на конкретен мирен договор.