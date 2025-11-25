НА ЖИВО
          Украйна поиска от САЩ спиране на огъня от Русия, за да започне мирни преговори

          Офис на президента на Украйна
          Офис на президента на Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на среща с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, делегация на Украйна е изразила позицията, че е трудно да се водят преговори, когато Русия изстрелва стотици атакуващи дронове всяка нощ и убива цивилни.  Следователно, както отбеляза Александър Бевз, съветник на ръководителя на президентската администрация, в ефира на „Суспилне“, прекратяването на огъня е основна предпоставка за започване на преговори за прекратяване на войната.

          „Както в 28-точковия план, който целият свят видя, така и в работния проект, който никой не е виждал, има прекратяване на огъня. В документа, който първоначално беше разпространен, беше точка 28, в която се казваше, че веднага щом страните постигнат съгласие по тази мирна рамка, ще започне прекратяване на огъня“, казва Бевз.

          Той обясни и какви разяснения по този въпрос е донесла Украйна в Женева.

          „За нас прекратяването на огъня винаги е било първото, бих казал „нулево условие“ за започване на мирен процес. Защото е много трудно да се преговаря, когато стотици „Шахеди“ летят всяка нощ и убиват хора… И затова поискахме: нека да имаме прекратяване на огъня и да започнем преговори. Руснаците не се съгласиха на това. Затова по време на преговорите в Женева обяснихме на американската страна, че е важно за нас да предвидим не само прекратяване на огъня, след като се съгласим с тази рамка, но че то трябва да бъде пълно и безусловно, че трябва да бъде на сушата, в морето, във въздуха и да обхваща всички аспекти на бойните действия, за да бъде наистина ефективно“, подчерта Бевз.

          Съветникът на ръководителя на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак твърди, че за Украйна прекратяването на огъня е един от ключовите приоритети, който трябва да предшества преговорите и срещата на лидерите за обсъждане на конкретен мирен договор.

          - Реклама -

          Social

          Старт на процеса срещу привърженици на „Възраждане“ след проваления първи опит

          Дамяна Караджова -
          Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия „Възраждане“, обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.
          Война

          Белият Дом: Тръмп  спря финансирането на Украйна (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял финансирането на Украйна за сметка на американския бюджет. Това заяви прессекретарят на Белия Дом Каролайн Левит, предава...
          Война

          В Украйна е обявена нова въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с ракети „Кинжал“

          Иван Христов -
          В Украйна е обявена въздушна тревога след излитането на руски изтребител МиГ-31К, самолет-носител на хиперзвуковата ракета „Кинжал“. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram...

