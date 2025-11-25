НА ЖИВО
          Украйна пусна близо 300 дрона и ракети „Нептун" срещу енергийни обекти в Крим и Южна Русия в една от най-мащабните си атаки от началото на войната

          Украинска атака с дронове
          Украинска атака с дронове
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На фона на всеобщите усилия за бламиране на мирния процес, на фронта и прифронтовите зони на Русия и Украйна продължават активните бойни действия. В нощта на 25 ноември Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха енергийни и други обекти в Крим и Южна Русия с най-малко 286 дрона и най-малко четири ракети „Нептун“, пише „Рибар“.

          Украинците са изстрелвали безпилотните летателни апарати (БЛА) на вълни по 5-15 единици във всяка група от три основни района: околностите на Затока – Белгород-Днестровски, Одеса (Хидропорт и Школни) и летището Буялик.

          Някои дронове атакуваха Крим, предимно нос Тарханкут и линията Евпатория-Саки, докато по-голямата част от БЛА прелетяха над Черно море, заобикаляйки Кримския полуостров към Краснодарския край.

          Общо подразделенията за противовъздушна отбрана (ПВО) на Русия са регистрирали 285 безпилотни летателни апарата, от които според предварителни данни 276 са свалени. 179 са унищожени над и приближаващи се към Краснодарския край. 88 са свалени над Крим и Черно море. Други 15 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област и Азовско море близо до Таганрог.

          Регистрирани са най-малко две входящи атаки срещу самолет А-60, който е бил паркиран там.

          Освен БЛА, украинските сили изстреляха противокорабни ракети „Нептун“ от района на Затока в посока Сакската ТЕЦ. Твърди се, че четири ракети са унищожени при приближаване.

          Атаката доведе и до жертви сред цивилното население: трима са загинали в Таганрог, а повече от десет души са ранени в Таганрог и Новоросийск.

          От Telegram канала отбелязват, че атаката е подготвяна в продължение на седмици. Разузнаването на НАТО интензивно е наблюдавало ситуацията в Крим и Краснодарския край през последните няколко дни. А в нощта преди атаката американски БЛА RQ-4B се е появил в централната част на Черно море.

          Основната цел на атаката в Черноморската зона отново са били енергийни обекти. В Крим са направени опити за удари по Сакската ТЕЦ и терминалите за претоварване на петрол „Шешхарис“ в Новоросийск.

