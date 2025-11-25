В Украйна е обявена нова въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с ракети „Кинжал“

В Украйна е обявена въздушна тревога след излитането на руски изтребител МиГ-31К, самолет-носител на хиперзвуковата ракета „Кинжал“. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на украинските ВВС.

„Цяла Украйна е изложена на риск от ракети. Засечено е излитане на МиГ-31К“, заявиха от украинските ВВС.

Освен това се съобщава за изстрелване на руски ракети от Сумска област и е засечено движението им към Черниговска област, след което траекторията им се промени към столицата.

Около 6:58 ч. сутринта беше засечено изстрелване на ракета „Кинжал“ от Сумска област в посока Черниговска област и Киев. Няколко минути по-късно, в 6:59 ч. сутринта, украинските въоръжени сили съобщиха за вероятно изстрелване на втора ракета „Кинжал“.

Това е една от най-опасните оръжейни системи в арсенала на Русия. Поради скоростта и способността си да маневрират по време на полет, ракетите „Кинжал“ представляват критична заплаха за Украйна.

В 7:03 ч. сутринта беше издадено официално предупреждение за Киев и околния регион: крилати ракети се приближават от изток. Всички жители бяха призовани да останат в укрития и да спазват правилата за безопасност.

Към 7:00 ч. сутринта картата на Украйна беше изцяло червена.

Властите и службите за спешна помощ призовават гражданите незабавно да потърсят подслон или безопасни места, да избягват прозорците и да обръщат внимание само на официалните съобщения.

Припомняме, че в нощта на 25 ноември Русия предприе комбинирана атака срещу Киев. Ракети и дронове взривиха експлозиви в столицата, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.