Валентин Кардамски: Мисля, че украинците няма да приемат предложението за мир на Тръмп

„Мисля, че украинците няма да приемат предложението за мир на Тръмп, защото ги изнудват и американците, и англичаните.“

Това каза журналистът и политически анализатор Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на Кардамски неолибералният елит, който управлява Европа е бил инсталиран начело именно, за да се случи тази война, която била замислена още през 90-е години на миналия век.

„Плановете за разбиването на Русия и за ограбването на нейните ресурси започват от времето на Горбачов, когато той беше излъган и подведен, че няма да се разширява НАТО. Този елит в момента е следствие на тази политика, която се провежда вече почти 40 години“, каза още гостът.

Според журналиста Европа потъва, а до момента тя е била крепена от възможността да използва евтини руски енергийни ресурси.