Валентин Кардамски: Мисля, че украинците няма да приемат предложението за мир на Тръмп

Това каза журналистът и политически анализатор Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на Кардамски неолибералният елит, който управлява Европа е бил инсталиран начело именно, за да се случи тази война, която била замислена още през 90-е години на миналия век.
Според журналиста Европа потъва, а до момента тя е била крепена от възможността да използва евтини руски енергийни ресурси.
