      вторник, 25.11.25
          Валентин Кардамски: Мисля, че украинците няма да приемат предложението за мир на Тръмп

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Мисля, че украинците няма да приемат предложението за мир на Тръмп, защото ги изнудват и американците, и англичаните.“

          Това каза журналистът и политически анализатор Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на Кардамски неолибералният елит, който управлява Европа е бил инсталиран начело именно, за да се случи тази война, която била замислена още през 90-е години на миналия век.

          „Плановете за разбиването на Русия и за ограбването на нейните ресурси започват от времето на Горбачов, когато той беше излъган и подведен, че няма да се разширява НАТО. Този елит в момента е следствие на тази политика, която се провежда вече почти 40 години“, каза още гостът.

          Според журналиста Европа потъва, а до момента тя е била крепена от възможността да използва евтини руски енергийни ресурси.

          „Сага, когато спряха ползването на тези ресурси, се видя колко можем да издържим без тях – три години и колабира цяла Европа“, обясни Кардамски.

