НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Валери Божинов за Боби Михайлов: Пожелавам ти онази сила, която имат само шампионите

          Припомняме, че бившият шеф на родния футбол е в болница след прекаран инсулт

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Валери Божинов отправи окуражителни думи към Боби Михайлов. Бившият капитан на България и на Левски е шеф на родния футбол между 2005 и 2023 г. е в болница след прекаран инсулт. Михайлов е сред герои ни от САЩ’94, когато под ръководството на Димитър Пенев „лъвовете“ стават четвърти в света.

          - Реклама -

          62-годишният Михайлов има 102 мача за националния отбор и е обявен за Футболист на страната през 1986 г. Той е играл още за Ботев Пловдив и Славия, португалския Беленензеш, френския Мюлуз и английския Рединг.

          „Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!“, написа в социалните мрежи Божинов.

          Валери Божинов отправи окуражителни думи към Боби Михайлов. Бившият капитан на България и на Левски е шеф на родния футбол между 2005 и 2023 г. е в болница след прекаран инсулт. Михайлов е сред герои ни от САЩ’94, когато под ръководството на Димитър Пенев „лъвовете“ стават четвърти в света.

          - Реклама -

          62-годишният Михайлов има 102 мача за националния отбор и е обявен за Футболист на страната през 1986 г. Той е играл още за Ботев Пловдив и Славия, португалския Беленензеш, френския Мюлуз и английския Рединг.

          „Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!“, написа в социалните мрежи Божинов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Евертън победи Манчестър Юнайтед, въпреки глупостта на Идриса Гай

          Станимир Бакалов -
          Евертън победи с минималното 1:0 Манчестър Юнайтед въпреки голямата глупост, която сътвори Идриса Гана Гей, оставяйки отбора си с човек по-малко още в 13-ата...
          Спорт

          Еспаньол не даде шанс на Севиля

          Станимир Бакалов -
          Еспаньол победи Севиля с 2:1 в последен мач от 13-ия кръг на испанското първенство. По този начин "папагалчетата" вече са в Топ 6 на Ла...
          Спорт

          Суперлигата заведе исторически иск срещу УЕФА

          Станимир Бакалов -
          Суперлигата официално активира процедурата за завеждане на многомилиарден иск срещу УЕФА като част от процеса за търсене на обезщетение за нанесени щети. Сумата, която...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions