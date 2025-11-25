„Възраждане“: Приватизацията на тотото доказва, че правителството си откупува още малко време на власт

Партия „Възраждане“ разкритикува остро предложението за приватизация на Българския спортен тотализатор, определяйки го като поредното доказателство, че настоящото управление вреди на страната.

От формацията заявяват, че:

„Приватизацията на Спортния тотализатор е поредното потвърждение, че настоящото управление е вредно за България.“

Според „Възраждане“ правителството последователно води политика на:

непрекъснато увеличаване на държавния дълг ,

, разпродаване на държавни активи ,

, предаване на ключови държавни структури за приватизация.

От партията подчертават:

„Всичко това доказва едно твърдение на ‘Възраждане’: правителството си откупува още малко време на власт.“

Формацията настоява, че подобни решения поставят под риск стратегически ресурси на държавата и лишават обществото от важни приходи, които би трябвало да подкрепят спорта и социалните дейности.