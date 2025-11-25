„Възраждане“: Приватизацията на тотото доказва, че правителството си откупува още малко време на власт

Партия „Възраждане“ разкритикува остро предложението за приватизация на Българския спортен тотализатор, определяйки го като поредното доказателство, че настоящото управление вреди на страната.
От формацията заявяват, че:
Според „Възраждане“ правителството последователно води политика на:
- непрекъснато увеличаване на държавния дълг,
- разпродаване на държавни активи,
- предаване на ключови държавни структури за приватизация.
От партията подчертават:
Формацията настоява, че подобни решения поставят под риск стратегически ресурси на държавата и лишават обществото от важни приходи, които би трябвало да подкрепят спорта и социалните дейности.
Искат пералня…
Божков навремето много успешно играеше тази роля.