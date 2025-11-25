Верижна катастрофа блокира ключово кръстовище в Стара Загора

Верижна катастрофа с общо седем автомобила предизвика хаос на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в понеделник вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в 18:45 ч.

- Реклама -

По информация на полицията един човек е пострадал, откаран е за преглед в лечебно заведение и след медицински оценки е освободен за домашно лечение.

От МВР допълват, че при катастрофата има сериозни материални щети, като част от засегнатите автомобили са били паркирани в близост до кръстовището.