      вторник, 25.11.25
          Верижна катастрофа блокира ключово кръстовище в Стара Загора

          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Верижна катастрофа с общо седем автомобила предизвика хаос на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в понеделник вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в 18:45 ч.

          По информация на полицията един човек е пострадал, откаран е за преглед в лечебно заведение и след медицински оценки е освободен за домашно лечение.

          От МВР допълват, че при катастрофата има сериозни материални щети, като част от засегнатите автомобили са били паркирани в близост до кръстовището.

