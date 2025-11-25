Винисиус желае да напусне Реал Мадрид?

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отказва да поднови договора си с Кралския клуб, съобщава авторитетното издание The Athletic.

Бразилското крило, втори в анкетата на „Франс Футбол“ за „Златната топка“ през 2024, е в обтегнати взаимоотношения със старши треньора на „белия балет“ Шаби Алонсо, който днес празнува 44-годишен рожден ден.

Отношенията между Винисиус и Алонсо обаче са далеч от празнични, а най-ясно доказателство за това беше бурната реакция на 25-годишния футболист при смяната му в Ел Класико, спечелено от Реал с 2:1.

Ситуацията около бразилеца е следена изкъсо от топ клубовете в Европа, включително Ливърпул и Манчестър Юнайтед.