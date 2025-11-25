НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Начало България Общество

          ВКС подновява списъка със съдии, които могат да разследват главния прокурор

          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) одобри нов списък със съдии, от които при необходимост ще бъде избиран магистрат с правомощия да разследва сигнали за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник.

          Списъкът включва действащи съдии от Наказателната колегия на ВКС, както и магистрати с ранг на съдия във ВКС, които работят в наказателните отделения на апелативни и окръжни съдилища. Основно изискване е през последните седем години преди включването си те да са работили по наказателни дела.

          При наличие на законен повод за започване на разследване, преписката се разпределя на случаен принцип между съдиите, които предварително са дали писмено съгласие да участват.

          Първият подобен списък беше одобрен на 20 юни 2023 г., а по реда на случайния подбор съдия Даниела Талева беше определена да разгледа първата преписка по новите правила в НПК.

          След освобождаването ѝ от длъжността, считано от 7 декември, зам.-председателят на ВКС и ръководител на Наказателната колегия е поискал от административните ръководители на съдилищата актуализирана информация за съдиите, които отговарят на критериите и желаят да бъдат включени в новия списък.

          Може да видите всички имена тук.

