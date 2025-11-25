НА ЖИВО
          Владимир Симеонов: Киселова е олицетворение на тази политическа клика

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Владимир Симеонов отправи тежки обвинения към доц. Наталия Киселова, определяйки я като „олицетворение на тази политическа клика, която е много далеч от гражданите в България“. Според него хора като нея „искат личностно развитие на гърба на гражданите на страната ни“.

          Симеонов остро критикува факта, че Киселова остава в политиката, вместо „да си подаде оставката в Парламента и да си влезе в университета“. Той постави и морален въпрос:

          „Този човек ще преподава на децата ни – на какво ще ни учи, на конституционно право или как да се заобиколи Конституцията?“.

          По думите му тя е пренебрегнала подписите на над 600 000 граждани, което показвало, че „тези хора в парламента… живеят в един друг свят“.

