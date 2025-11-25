ВСУ поразиха голям десантен кораб на Русия в пристанището на Новоросийск

В нощта на 25 ноември Центърът за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно със Силите за сигурност и отбрана, са поразили с дронове с голям обсег няколко военни и логистични обекта в морското пристанище Новоросийск (Краснодарски край, Русия), включително голям десантен кораб (БДК).

Източници от СБУ съобщиха пред УНИАН, че са регистрирани удари по инфраструктурата на нефтения терминал (рамената и колекторите за товарене на нефт) и по позициите на системите за противовъздушна отбрана С-300/С-400. Според предварителни данни е повреден и БДК проект 1171, акостирал във военноморската база.

Според източника СБУ е провела операцията съвместно с Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната, Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна, Войските за безпилотни системи, Държавната гранична служба и бреговите ракетно-артилерийски войски на ВМС на Украйна.

Отбелязва се, че пристанището Новоросийск е вторият по големина център за износ на петрол на Русия и основна база на руския Черноморски флот.

„СБУ продължава методично да намалява приходите на Русия от петродолари, които финансират войната ѝ срещу Украйна, и да отслабва вражеските системи за противовъздушна отбрана, защитаващи ключови военни и инфраструктурни обекти“, съобщи добре информиран източник от СБУ.