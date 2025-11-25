ВСУ разказаха как се водят боевете в Покровск: засади, постоянни смени на позициите

Ситуацията в Покровск, Донецка област, е изключително сложна, като контролът върху определени райони на града постоянно се променя. Това заяви Никола Гриценко, началник на щаба на 4-ти оперативен батальон „Сила на свободата“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ефира на „Киев24“.

„Бойните действия в Покровск и този сектор са много активни и не са в застой. Има постоянно напредване, както от наша страна, така и от страна на противника. Ситуацията непрекъснато се променя. Войната на Покровско направление в момента демонстрира колко доминиращи са безпилотните летателни апарати. Ако имаме позиция, която държи линията, тя се сблъсква с противника на бойното поле, унищожава го и след това безпилотните летателни апарати ще унищожат тази позиция“, казва Гриценко.

Според него, затова тук има много маневри, а украинските войски често устройват засади и преместват позициите си на друго място, за да не бъде „изпепелена“. Той добави, че Русия използва същата тактика, така че линията на контакт тук е изключително променлива, особено там, където има така наречената „зона на поражение“ – 5-10 километра – чийто контрол постоянно се сменя: влизат украинските войски, след това руските и след това цикълът се повтаря.

Гриценко обясни, че числеността на руската армия е няколко пъти по-голяма от тази на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„Ако срещу една от нашите бригади има три вражески мотострелкови бригади, плюс три полка морска пехота, тогава можем да разберем, че съотношението на силите е поне 1 към 10. Ако там има участък от фронта със 100 наши войници, тогава срещу тях ще има хиляда „орки“ и те ще се опитват постоянно да се придвижват напред“.