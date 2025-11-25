НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Война

          ВСУ удариха носител на лазерно оръжие на Русия: в Таганрог е поразен експериментален самолет А-60

          А-60
          А-60
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили руски самолет А-60 по време на атака в нощта на 25 ноември. Експерти наричат ​​самолета „летяща лаборатория“, използвана за тестване на лазерни оръжия, съобщава УНИАН.

          Военните, въз основа на снимки и видеоклипове онлайн, съобщават, че целта на удара са били Авиационният научно-технически комплекс „Бериев“ и летището Таганрог-Южни. Летището Таганрог-Южни е основната изпитателна база на завода.

          „Авиационният завод „Бериев“ е специализиран в разработването, серийното производство, модернизацията и ремонта на десантни самолети и специални самолетни системи, включително самолети за ранно предупреждение и управление на въздушния транспорт А-50.

          Според медиите заводът извършва и основен ремонт и модернизация на руски военни самолети, по-специално бомбардировачи Ту-95МСМ.

          След анализ на видеото, показващо горящия самолет, експертите стигнаха до заключението, че самолетът-лаборатория А-60 е повреден или дори напълно унищожен.

          „Самолетът е служил като носител на въздушна версия на мегаватов лазер, който е бил планиран за изстрелване в космоса под обозначението 17Ф19Д „Скиф-Д“. Основният дизайн на Ил-76 е бил значително модифициран, за да се побере лазерната система“, твърди „Милитарний“.

          В СССР са построени само два „пилотни модела“ на тази експериментална система, а този А-60 в Таганрог е останал паркиран на летището в продължение на много години.

