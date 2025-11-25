НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВВС на ВСУ доволни от работата през „трудната нощ“, свалени са три балистични ракети и много дронове

          1
          82
          Юрий Игнат
          Юрий Игнат
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирана атака с комбинирани оръжия срещу Украйна. От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) казват, че нощта е била много трудна, но резултатите могат да се считат за задоволителни. Многобройни дронове и три балистични ракети, насочени към Киев, са били свалени. Това обяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на Телемаратона.

          - Реклама -

          „Днес беше трудна нощ за Силите за отбрана. Работихме интензивно, практически цяла нощ“, подчерта Игнат.

          По думите му, руснаците са извършили атаки с дронове и ракети на две вълни, използвайки аеробалистични ракети „Кинжал“, балистични и крилати ракети с наземно и морско базиране. Общо руснаците са използвали 22 ракети и над 460 дрона.

          Игнат отбеляза, че противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна се е представила добре. По-конкретно, участвали са оператори на зенитни дронове, военноморски сили, пилотирани самолети, мобилни огневи групи и други подразделения на ВСУ.

          „Ако говорим за направления, Одеса беше подложена на сериозна атака; много голям брой дронове прелетяха от Черно море към този регион. Черниговска област също беше напълно „в червено“ – много голям брой дронове преминаха през този регион. Сумска област и други региони също. Повече от 460 дрона – това е много голям брой“, заяви говорителят на украинските ВВС.

          Той добави, че особена характеристика на тази атака е нарушаването на държавните граници на Молдова и Румъния от руски безпилотни летателни апарати.

          Военният отбеляза, че три балистични ракети, насочени към украинската столица, са били свалени от ракетни системи Patriot.

          „Patriot се представиха безупречно срещу „Искандер-М“. Те прехванаха и един „Кинжал“. Що се отнася до останалите ракети, които не бяха включени в статистиката за свалените, нека просто кажем, че не всички са достигнали целите си. Но няма да даваме на врага никаква ненужна информация в момента… Ситуацията с тези ракети се изяснява“, заяви Игнат.

          В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирана атака с комбинирани оръжия срещу Украйна. От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) казват, че нощта е била много трудна, но резултатите могат да се считат за задоволителни. Многобройни дронове и три балистични ракети, насочени към Киев, са били свалени. Това обяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на Телемаратона.

          - Реклама -

          „Днес беше трудна нощ за Силите за отбрана. Работихме интензивно, практически цяла нощ“, подчерта Игнат.

          По думите му, руснаците са извършили атаки с дронове и ракети на две вълни, използвайки аеробалистични ракети „Кинжал“, балистични и крилати ракети с наземно и морско базиране. Общо руснаците са използвали 22 ракети и над 460 дрона.

          Игнат отбеляза, че противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна се е представила добре. По-конкретно, участвали са оператори на зенитни дронове, военноморски сили, пилотирани самолети, мобилни огневи групи и други подразделения на ВСУ.

          „Ако говорим за направления, Одеса беше подложена на сериозна атака; много голям брой дронове прелетяха от Черно море към този регион. Черниговска област също беше напълно „в червено“ – много голям брой дронове преминаха през този регион. Сумска област и други региони също. Повече от 460 дрона – това е много голям брой“, заяви говорителят на украинските ВВС.

          Той добави, че особена характеристика на тази атака е нарушаването на държавните граници на Молдова и Румъния от руски безпилотни летателни апарати.

          Военният отбеляза, че три балистични ракети, насочени към украинската столица, са били свалени от ракетни системи Patriot.

          „Patriot се представиха безупречно срещу „Искандер-М“. Те прехванаха и един „Кинжал“. Що се отнася до останалите ракети, които не бяха включени в статистиката за свалените, нека просто кажем, че не всички са достигнали целите си. Но няма да даваме на врага никаква ненужна информация в момента… Ситуацията с тези ракети се изяснява“, заяви Игнат.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Дрон със Z падна в Молдова на 25 км от границата с Украйна

          Иван Христов -
          В хода на нощната атака на Русия срещу Украйна в Молдова са влезли шест дрона, съобщава Министерството на отбраната на страната, цитирано от „Страна“. Един...
          Война

          Службата за външно разузнаване на Русия: Великобритания се готви да бламира мирния план на Тръмп, за да се спаси от банкрут

          Иван Христов -
          Великобритания може да се опита да подкопае миротворческия дух на президента на САЩ Доналд Тръмп, като го дискредитира, заявиха от пресбюрото на Службата за...
          Война

          Макрон: Войските на три страни от НАТО ще бъдат разположени в Украйна

          Иван Христов -
          След подписването на мирно споразумение – не по време на войната – има планове за разполагане в Украйна на „сили за гарантиране на сигурността“...

          1 коментар

          1. Свалени са килотите на укрокурвите и ги мандръсат перманентно! Шундите им са станали на мекици!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions