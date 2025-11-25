ВВС на ВСУ доволни от работата през „трудната нощ“, свалени са три балистични ракети и много дронове

В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирана атака с комбинирани оръжия срещу Украйна. От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) казват, че нощта е била много трудна, но резултатите могат да се считат за задоволителни. Многобройни дронове и три балистични ракети, насочени към Киев, са били свалени. Това обяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на Телемаратона.

„Днес беше трудна нощ за Силите за отбрана. Работихме интензивно, практически цяла нощ“, подчерта Игнат.

По думите му, руснаците са извършили атаки с дронове и ракети на две вълни, използвайки аеробалистични ракети „Кинжал“, балистични и крилати ракети с наземно и морско базиране. Общо руснаците са използвали 22 ракети и над 460 дрона.

Игнат отбеляза, че противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна се е представила добре. По-конкретно, участвали са оператори на зенитни дронове, военноморски сили, пилотирани самолети, мобилни огневи групи и други подразделения на ВСУ.

„Ако говорим за направления, Одеса беше подложена на сериозна атака; много голям брой дронове прелетяха от Черно море към този регион. Черниговска област също беше напълно „в червено“ – много голям брой дронове преминаха през този регион. Сумска област и други региони също. Повече от 460 дрона – това е много голям брой“, заяви говорителят на украинските ВВС.

Той добави, че особена характеристика на тази атака е нарушаването на държавните граници на Молдова и Румъния от руски безпилотни летателни апарати.

Военният отбеляза, че три балистични ракети, насочени към украинската столица, са били свалени от ракетни системи Patriot.

„Patriot се представиха безупречно срещу „Искандер-М“. Те прехванаха и един „Кинжал“. Що се отнася до останалите ракети, които не бяха включени в статистиката за свалените, нека просто кажем, че не всички са достигнали целите си. Но няма да даваме на врага никаква ненужна информация в момента… Ситуацията с тези ракети се изяснява“, заяви Игнат.