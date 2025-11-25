Жестока статистика: 60% от убийствата на жени са извършени от партньори или роднини

На всеки 10 минути жена или момиче са били убити миналата година от своя партньор или член на семейството. Данните са от нов доклад на ООН, публикуван в Деня за елиминиране на насилието срещу жени – и разкриват мащаб, който експертите определят като „тиха глобална пандемия“.

Според документа, през 2024 г. около 83 000 жени и момичета са били умишлено убити. В около 60% от случаите извършителят е бил човек от най-близкия кръг – интимен партньор или роднина, съобщават службите на ООН.

За сравнение, при убийствата на мъже делът на тези, извършени от партньори или близки, е едва 11%.

Африка – най-смъртоносният регион за жените

Данните показват тревожна тенденция: убийствата на жени са най-често срещани в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени. Следва Азия със 17 400, а в Северна и Южна Америка общият брой достига 7700.

В Европа жертвите са 2100, а в Океания – 300.

Африка отчита и най-висок процент убийства от партньори и роднини – 3 жертви на всеки 100 000 жени.

Най-нисък е делът в Европа – 0,5 на 100 000.

Тенденции от предходната година

През 2023 г. около 51 100 жени и момичета са били убити от близки или интимни партньори – от общо 85 000 смъртни случая в резултат на насилие.