      сряда, 26.11.25
          Инциденти

          24-годишен шофьор обвинен за фаталния удар на Околовръстното

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Прокуратурата привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на камион, причинил тежката катастрофа с три загинали на Околовръстния път на Пловдив, при разклона за с. Марково. Според обвинението той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Мъжът е задържан за 72 часа, а в петък прокуратурата ще поиска постоянен арест. Взето му е и свидетелството за управление.

          Инцидентът стана в понеделник вечерта, когато камионът е навлязъл в насрещното движение и е блъснал челно лек автомобил. Загинали са трима души, а 7-годишно дете остава в кома.

          Местната общност настоява за спешни мерки, тъй като участъкът е известен като изключително опасен. По него преминават над 45 000 автомобила дневно. Близки на загиналите твърдят, че шофьорът е търсил телефона си в момента на удара.

          „Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора,“ каза близък на семейството.

          Професионални шофьори и местни жители подчертават, че трасето е хлъзгаво, зле осветено и без достатъчно място за реакция. Според тях трябва да има четири ленти и аварийна зона, за да се намали рискът от подобни инциденти.

          Кметът на Марково Десислава Терзиева посочи, че поставените мантинели са увеличили броя на жертвите в участъка през последните години. Тя започва нова подписка за премахването им и предвижда протест, ако не последват действия.

          Бизнесът също настоява за премахване на мантинелите и удвояване на платната. От „Спаси Пловдив“ проверяват дали участъкът изобщо има акт 16, което изисква наличие на еднометров банкет.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Барбутов отново пред съда: Решава се съдбата му след обвинения в корупция

          Георги Петров -
          Софийският градски съд днес ще разгледа искането за освобождаване от ареста на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, съобщава БГНЕС. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов...
          Политика

          Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще

          Владимир Висоцки -
          Договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи,...
          Инциденти

          Повдигнаха обвинение на 24-годишния шофьор на камион, който уби семейство в Пловдив

          Владимир Висоцки -
          Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив, предаде БТВ. 24-годишният...

