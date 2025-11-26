24-годишен шофьор обвинен за фаталния удар на Околовръстното

Прокуратурата привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на камион, причинил тежката катастрофа с три загинали на Околовръстния път на Пловдив, при разклона за с. Марково. Според обвинението той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Мъжът е задържан за 72 часа, а в петък прокуратурата ще поиска постоянен арест. Взето му е и свидетелството за управление.

Инцидентът стана в понеделник вечерта, когато камионът е навлязъл в насрещното движение и е блъснал челно лек автомобил. Загинали са трима души, а 7-годишно дете остава в кома.

Местната общност настоява за спешни мерки, тъй като участъкът е известен като изключително опасен. По него преминават над 45 000 автомобила дневно. Близки на загиналите твърдят, че шофьорът е търсил телефона си в момента на удара.

„Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора,“ каза близък на семейството.



Професионални шофьори и местни жители подчертават, че трасето е хлъзгаво, зле осветено и без достатъчно място за реакция. Според тях трябва да има четири ленти и аварийна зона, за да се намали рискът от подобни инциденти.

Кметът на Марково Десислава Терзиева посочи, че поставените мантинели са увеличили броя на жертвите в участъка през последните години. Тя започва нова подписка за премахването им и предвижда протест, ако не последват действия.

Бизнесът също настоява за премахване на мантинелите и удвояване на платната. От „Спаси Пловдив“ проверяват дали участъкът изобщо има акт 16, което изисква наличие на еднометров банкет.