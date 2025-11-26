НА ЖИВО
          33 загинали при тежките наводнения в Южно Тайланд

          Снимка: X
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Броят на жертвите от продължаващите наводнения в южната част на Тайланд достигна 33 души, съобщи правителственият говорител Сирипонг Ангкасакулкиат, цитиран от АФП. Причините за смъртта включват внезапни наводнения, токов удар и удавяне.

          Очаква се нивото на водата постепенно да започне да спада, но ситуацията остава напрегната. На 25 ноември властите обявиха извънредно положение в провинция Сонгкхла, след като проливни дъждове заляха туристическия център Хат Яй и околните райони.

          От 20 ноември насам над 1200 души са евакуирани от домовете си в засегнатите райони.

          Тайланд редовно преживява силни валежи по време на дъждовния сезон, но експертите подчертават, че климатичните промени увеличават честотата и интензитета на екстремните метеорологични явления, правейки подобни бедствия все по-трудни за прогнозиране.

