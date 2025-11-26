Андрий Ермак за плана за мир: Украйна няма да се откаже от присъединяване към НАТО

Украйна няма да се откаже от конституционното си задължение да се присъедини към НАТО в бъдеще. Това изявление направи Андрий Ермак, ръководител на президентската администрация, в интервю пред Axios, коментирайки „плана за мир“ за прекратяване на руско-украинската война.

В статията се отбелязва, че първоначалният „план за мир“ е предвиждал Украйна да се откаже от членството си в НАТО. Киев също така е бил задължен да се откаже от разполагането на войски на НАТО на своя територия в замяна на гаранции за сигурност.

Ермак отбеляза, че Украйна няма да се откаже от пътя си към членство в НАТО, но добави:

„Живеем в реалността. Не сме в НАТО.“

Важно е да се отбележи, че актуализираният проект на „плана за мир“ включва гаранции за сигурност, които САЩ и европейските страни ще предоставят на Украйна.

Според ръководителя на президентската администрация това са „правно обвързващи“ гаранции. Ермак отбеляза, че Вашингтон е реагирал положително на идеята за тяхното закрепване във формален договор.