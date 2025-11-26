НА ЖИВО
          Андрий Ермак за плана за мир: Украйна няма да се откаже от присъединяване към НАТО

          Андрий Йермак
          Андрий Йермак
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна няма да се откаже от конституционното си задължение да се присъедини към НАТО в бъдеще. Това изявление направи Андрий Ермак, ръководител на президентската администрация, в интервю пред Axios, коментирайки „плана за мир“ за прекратяване на руско-украинската война.

          В статията се отбелязва, че първоначалният „план за мир“ е предвиждал Украйна да се откаже от членството си в НАТО. Киев също така е бил задължен да се откаже от разполагането на войски на НАТО на своя територия в замяна на гаранции за сигурност.

          Ермак отбеляза, че Украйна няма да се откаже от пътя си към членство в НАТО, но добави:

          „Живеем в реалността. Не сме в НАТО.“

          Важно е да се отбележи, че актуализираният проект на „плана за мир“ включва гаранции за сигурност, които САЩ и европейските страни ще предоставят на Украйна.

          Според ръководителя на президентската администрация това са „правно обвързващи“ гаранции. Ермак отбеляза, че Вашингтон е реагирал положително на идеята за тяхното закрепване във формален договор.

