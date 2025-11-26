НА ЖИВО
          Асен Василев: Протестът срещу бюджета ще е мирен, но парламентът ще бъде блокиран

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че предстоящият протест срещу новия бюджет ще бъде мирен, но целта е парламентът да бъде блокиран, докато депутатите не чуят ясното послание на хората и бизнеса.

          Според него страната върви към ниски доходи, високи данъци и обедняване, ако бюджетът бъде приет в сегашния му вид.

          „Не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите,“ предупреди Василев в ефира на „Здравей, България“.

          Той уточни, че заседанието на Комисията по бюджет и финанси ще бъде излъчвано на живо на голям екран пред Министерския съвет, а много представители на бизнеса ще се присъединят към недоволството. По думите му протестът е неполитически, отворен за всички, които не приемат планираното увеличение на данъци и осигуровки.

          На 21 ноември бюджетът за 2026 г. беше приет на първо четене. Това е първият български бюджет, изчислен изцяло в евро. „За” гласуваха 131 народни представители, а „против“ – 87.

          Василев подчерта, че не трябва да се повишават нито данъците, нито осигуровките, а да се съкратят част от разходите. Той критикува финансовото министерство за прогнозите за дефицита:

          „ЕК предупреди, че не вярва на заложените 3%. Ако се сбъднат прогнозите, влизаме в свръхдефицит.“

          Лидерът на ПП добави, че държавните разходи се увеличават тревожно:

          „Никога не сме харчили над 40% от произведеното. През 2025 г. бяха похарчени 43%, заложени са 45, а намеренията достигат до 55%.“

          Той прогнозира, че вдигането на осигуровките и данък дивидент е само начало, а прогресивен подоходен данък може да замени плоския още догодина.

          Последвайте Евроком в Google News

