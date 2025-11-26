НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Асен Василев: „Влачат ни към немски данъци, но с български доходи“

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Председателят на ПП Асен Василев предупреди в ефира на NOVA, че страната върви към модел на „немски данъци върху български заплати“, ако бъдат одобрени предложените промени в бюджета. Той уточни, че насроченият за днес протест ще бъде мирен, но с ясна цел:

          „Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът.“

          - Реклама -

          Василев изтъкна, че народните представители трябва да чуят гласа на хората и да приемат разумни корекции по бюджета. На въпрос дали протестиращите ще пуснат депутатите да излязат от сградата, той отговори:

          „Това ще решат хората.“

          По план в 14:00 ч. пред Министерския съвет ще бъде излъчено на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която днес разглежда на второ четене бюджетите на ДОО и НЗОК, както и хода на държавния бюджет за 2026 г.

          Според Василев протестът ще бъде мащабен, защото е подкрепен от част от бизнеса и синдикатите:

          „Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба със шестстотин лева, за да се напълнят касичките на властта, е добре дошъл.“

          Той подчерта, че протестът няма политически характер, а целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. Василев обърна внимание и на предупреждението от ЕК, че няма доверие, че дефицитът ще остане в рамките на 3% – което поставя под съмнение коректността на финансовите разчети. При дори минимално отклонение към 3,1% страната рискува свръхдефицит и автоматични ограничения на разходите през 2027 г.

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          Лидерът на ПП напомни, че държавата традиционно не е харчила повече от 40% от произведеното, докато през 2025 г. за първи път от времето на Жан Виденов разходите са достигнали 43%. Заложени са 45%, а според него плановете на властта стигат до 55%.
          Той предупреди, че увеличаването на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка, a следващата може да бъде прогресивно подоходно облагане с нива от 20–30%.

          Василев посочи конкретни примери за спорни разходи – като предлаганото 20% увеличение на заплатите в съдебната власт, от 24 000 на 30 000 лева, което при сегашния ръст в администрацията би изисквало по-високи данъци. Друга критика бяха „надутите“ бюджети за инфраструктура, включително сумата от 2 млрд. лева за 8 км от Околовръстното, впоследствие намалена до 340 млн.

          Той отбеляза и ефекта от минималната работна заплата – като процент от средната тя води до 500 млн. евро допълнителни разходи в новия бюджет.

          „Проблемите са други – заделят се средства за разнообразни касички в бюджета…“

          Председателят на ПП Асен Василев предупреди в ефира на NOVA, че страната върви към модел на „немски данъци върху български заплати“, ако бъдат одобрени предложените промени в бюджета. Той уточни, че насроченият за днес протест ще бъде мирен, но с ясна цел:

          „Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът.“

          - Реклама -

          Василев изтъкна, че народните представители трябва да чуят гласа на хората и да приемат разумни корекции по бюджета. На въпрос дали протестиращите ще пуснат депутатите да излязат от сградата, той отговори:

          „Това ще решат хората.“

          По план в 14:00 ч. пред Министерския съвет ще бъде излъчено на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която днес разглежда на второ четене бюджетите на ДОО и НЗОК, както и хода на държавния бюджет за 2026 г.

          Според Василев протестът ще бъде мащабен, защото е подкрепен от част от бизнеса и синдикатите:

          „Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба със шестстотин лева, за да се напълнят касичките на властта, е добре дошъл.“

          Той подчерта, че протестът няма политически характер, а целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. Василев обърна внимание и на предупреждението от ЕК, че няма доверие, че дефицитът ще остане в рамките на 3% – което поставя под съмнение коректността на финансовите разчети. При дори минимално отклонение към 3,1% страната рискува свръхдефицит и автоматични ограничения на разходите през 2027 г.

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          Лидерът на ПП напомни, че държавата традиционно не е харчила повече от 40% от произведеното, докато през 2025 г. за първи път от времето на Жан Виденов разходите са достигнали 43%. Заложени са 45%, а според него плановете на властта стигат до 55%.
          Той предупреди, че увеличаването на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка, a следващата може да бъде прогресивно подоходно облагане с нива от 20–30%.

          Василев посочи конкретни примери за спорни разходи – като предлаганото 20% увеличение на заплатите в съдебната власт, от 24 000 на 30 000 лева, което при сегашния ръст в администрацията би изисквало по-високи данъци. Друга критика бяха „надутите“ бюджети за инфраструктура, включително сумата от 2 млрд. лева за 8 км от Околовръстното, впоследствие намалена до 340 млн.

          Той отбеляза и ефекта от минималната работна заплата – като процент от средната тя води до 500 млн. евро допълнителни разходи в новия бюджет.

          „Проблемите са други – заделят се средства за разнообразни касички в бюджета…“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Жълт код за силен вятър в 16 области

          Дамяна Караджова -
          НИМХ издаде жълт код за силен вятър в 16 области на страната, като на места поривите могат да достигнат до 80 км/ч.
          Война

          Тръмп: Стив Уиткоф отива в Москва да представи плана за мир на Путин

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва....
          Крими

          Край на бягството: полицията задържа 28-годишен рецидивист от Бургас

          Дамяна Караджова -
          28-годишен криминално проявен мъж от Бургас беше установен и задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ при Четвърто районно управление

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions