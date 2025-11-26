Барбутов отново пред съда: Решава се съдбата му след обвинения в корупция

Софийският градски съд днес ще разгледа искането за освобождаване от ареста на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, съобщава БГНЕС.

Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха задържани след твърдения на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за нередности в Столичната община. Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група, занимаваща се с длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове, за да бъдат избрани конкретни фирми в обществени поръчки, като обещавал връщане на 6% от сумите.

През октомври Апелативният съд върна Барбутов в ареста само седмица след като СГС беше постановил „домашен арест“. Според магистратите по-лека мярка крие риск той да извърши ново престъпление.

След задържането му Кирил Петков се оттегли като съпредседател на ПП и подаде оставка като депутат.