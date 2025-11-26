Bloomberg: Пълната стенограма на разговора между Стив Уиткоф и Юрий Ушаков

Bloomberg публикува пълна стенограма на телефонен разговор от 14 октомври, продължил малко повече от пет минути, между Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните мисии, и Юрий Ушаков, помощник по външната политика на Владимир Путин.

(телефонът звъни)

Стив Уиткоф (СУ): Здравей, Юрий.

Юрий Ушаков (ЮУ): Да, Стив, здравей, как си?

СУ: Добре, Юрий. Как си?

ЮУ: И аз съм добре. Поздравления, приятелю.

СУ: Благодаря ти.

ЮУ: Свърши страхотна работа. Наистина забележителна работа. Благодаря ти много. Благодаря ти, благодаря ти.

СУ: Благодаря ти, Юрий, и благодаря ти за подкрепата. Знам, че страната ти подкрепи това и съм ти благодарен.

ЮУ: Да, да, да, да. Да. Знаеш ли, точно затова преустановихме организирането на първата руско-арабска среща на върха.

СУ: Да.

ЮУ: Да, защото смятаме, че вършите истинска работа в региона.

СУ: Вижте, ще ви кажа следното. Мисля… Мисля, че ако можем да разрешим руско-украинския въпрос, всички ще скачат от радост.

ЮУ: Да, да, да, да. Да, трябва да разрешите само един проблем. (Смее се).

СУ: Кой?

ЮУ: Руско-украинската война.

СУ: Знам! Как можем да разрешим това?

ЮУ: Приятелю, просто искам съвета ти. Мислиш ли, че би било полезно, ако нашите ръководители говорят по телефона?

СУ: Да, мисля, че да.

ЮУ: Да. И кога, според теб, би било възможно това?

СУ: Мисля, че веднага щом го предложиш, шефът ми ще е готов да го направи.

ЮУ: Добре, добре.

СУ: Юри, Юри, ето какво бих направил аз. Това е моята препоръка.

ЮУ: Да, моля.

СУ: Бих се обадил и просто бих повторил, че поздравявате президента за това събитие, че го подкрепяте, че го уважавате като миротворец и че наистина сте щастливи да видите този резултат. Това бих казал. Мисля, че разговорът ще бъде наистина добър след това.

Защото – ще ви кажа какво казах на президента. Казах на президента, че вие, Руската федерация, винаги сте се стремили към мирно споразумение. Това е моето мнение. Казах на президента, че вярвам в това. И мисля, че проблемът е, че имаме две държави, на които им е трудно да постигнат компромис, и когато го направим, ще имаме мирно споразумение. Дори мисля, че бихме могли да очертаем мирно предложение от около 20 точки – точно както направихме в Газа. Подготвихме „Плана Тръмп“ – двадесет точки за мир – и мисля, че бихме могли да направим същото и с вас. Моето мнение е следното…

ЮУ: Добре, добре, приятелю. Мисля, че това е точно въпросът, който нашите лидери могат да обсъдят. Виж, Стив, съгласен съм с теб, че той ще го приветства, че ще каже, че Тръмп е истински миротворец и така нататък. Той ще го каже.

СУ: Според мен това би било чудесно.

ЮУ: Добре, добре.

СУ: Ами ако… ами ако… слушай.

ЮУ: Ще обсъдя това с моя ръководител и след това ще се върна към теб. Съгласен?

СУ: Да, защото чуй какво казвам. Просто искам да кажеш – може би да го предадеш на президента Путин, защото изпитвам най-голямо уважение към президента Путин.

ЮУ: Да, да.

СУ: Може би ще каже на президента Тръмп: Знаеш ли, Стив и Юри обсъдиха много подобен мирен план и това може да е нещото, което ще раздвижи ситуацията малко. Ние сме отворени за такива неща – да проучим какво е необходимо, за да се постигне мирно споразумение. Сега, между нас, знам какво е необходимо за мирно споразумение: Донецк и евентуално някакъв вид териториална размяна. Но казвам, вместо да говорим директно за това, нека бъдем по-оптимистични, защото мисля, че ще постигнем споразумение тук. И мисля, Юри, че президентът ще ми даде достатъчно пространство и свобода на действие, за да доведа нещата до споразумение.

ЮУ: Разбирам…

СУ: …така че ако можем да създадем възможност да кажем след това, че говорих с Юри и сме провели разговор – мисля, че това може да доведе до големи неща.

ЮУ: Добре, звучи добре. Звучи добре.

СУ: И още нещо: Зеленски идва в Белия дом в петък.

ЮУ: Знам това (смях).

СУ: Ще отида на тази среща, защото ме искат там, но ако е възможно, бих искал да се състои разговор с вашия ръководител преди тази петъчна среща.

ЮУ: Преди това, преди – да?

СУ: Точно така.

ЮУ: Добре, добре. Разбирам вашия съвет. Така че ще обсъдя това с моя ръководител и след това ще се свържа с вас, съгласен ли сте?

СУ: Добре, Юри, ще поговорим скоро.

ЮУ: Отлично, отлично. Благодаря много. Благодаря.

СУ: Чао.

ЮУ: Чао.

(разговорът приключва)