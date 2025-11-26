НА ЖИВО
          Война

          Bloomberg: Пълната стенограма на разговора между Стив Уиткоф и Юрий Ушаков

          Стив Уиткоф и Юрий Ушаков
          Стив Уиткоф и Юрий Ушаков
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Bloomberg публикува пълна стенограма на телефонен разговор от 14 октомври, продължил малко повече от пет минути, между Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните мисии, и Юрий Ушаков, помощник по външната политика на Владимир Путин.

          - Реклама -

          (телефонът звъни)

          Стив Уиткоф (СУ): Здравей, Юрий.

          Юрий Ушаков (ЮУ): Да, Стив, здравей, как си?

          СУ: Добре, Юрий. Как си?

          ЮУ: И аз съм добре. Поздравления, приятелю.

          СУ: Благодаря ти.

          ЮУ: Свърши страхотна работа. Наистина забележителна работа. Благодаря ти много. Благодаря ти, благодаря ти.

          СУ: Благодаря ти, Юрий, и благодаря ти за подкрепата. Знам, че страната ти подкрепи това и съм ти благодарен.

          ЮУ: Да, да, да, да. Да. Знаеш ли, точно затова преустановихме организирането на първата руско-арабска среща на върха.

          СУ: Да.

          ЮУ: Да, защото смятаме, че вършите истинска работа в региона.

          СУ: Вижте, ще ви кажа следното. Мисля… Мисля, че ако можем да разрешим руско-украинския въпрос, всички ще скачат от радост.

          ЮУ: Да, да, да, да. Да, трябва да разрешите само един проблем. (Смее се).

          СУ: Кой?

          ЮУ: Руско-украинската война.

          СУ: Знам! Как можем да разрешим това?

          ЮУ: Приятелю, просто искам съвета ти. Мислиш ли, че би било полезно, ако нашите ръководители говорят по телефона?

          СУ: Да, мисля, че да.

          ЮУ: Да. И кога, според теб, би било възможно това?

          СУ: Мисля, че веднага щом го предложиш, шефът ми ще е готов да го направи.

          ЮУ: Добре, добре.

          СУ: Юри, Юри, ето какво бих направил аз. Това е моята препоръка.

          ЮУ: Да, моля.

          СУ: Бих се обадил и просто бих повторил, че поздравявате президента за това събитие, че го подкрепяте, че го уважавате като миротворец и че наистина сте щастливи да видите този резултат. Това бих казал. Мисля, че разговорът ще бъде наистина добър след това.

          Защото – ще ви кажа какво казах на президента. Казах на президента, че вие, Руската федерация, винаги сте се стремили към мирно споразумение. Това е моето мнение. Казах на президента, че вярвам в това. И мисля, че проблемът е, че имаме две държави, на които им е трудно да постигнат компромис, и когато го направим, ще имаме мирно споразумение. Дори мисля, че бихме могли да очертаем мирно предложение от около 20 точки – точно както направихме в Газа. Подготвихме „Плана Тръмп“ – двадесет точки за мир – и мисля, че бихме могли да направим същото и с вас. Моето мнение е следното…

          ЮУ: Добре, добре, приятелю. Мисля, че това е точно въпросът, който нашите лидери могат да обсъдят. Виж, Стив, съгласен съм с теб, че той ще го приветства, че ще каже, че Тръмп е истински миротворец и така нататък. Той ще го каже.

          СУ: Според мен това би било чудесно.

          ЮУ: Добре, добре.

          СУ: Ами ако… ами ако… слушай.

          ЮУ: Ще обсъдя това с моя ръководител и след това ще се върна към теб. Съгласен?

          СУ: Да, защото чуй какво казвам. Просто искам да кажеш – може би да го предадеш на президента Путин, защото изпитвам най-голямо уважение към президента Путин.

          ЮУ: Да, да.

          СУ: Може би ще каже на президента Тръмп: Знаеш ли, Стив и Юри обсъдиха много подобен мирен план и това може да е нещото, което ще раздвижи ситуацията малко. Ние сме отворени за такива неща – да проучим какво е необходимо, за да се постигне мирно споразумение. Сега, между нас, знам какво е необходимо за мирно споразумение: Донецк и евентуално някакъв вид териториална размяна. Но казвам, вместо да говорим директно за това, нека бъдем по-оптимистични, защото мисля, че ще постигнем споразумение тук. И мисля, Юри, че президентът ще ми даде достатъчно пространство и свобода на действие, за да доведа нещата до споразумение.

          ЮУ: Разбирам…

          СУ: …така че ако можем да създадем възможност да кажем след това, че говорих с Юри и сме провели разговор – мисля, че това може да доведе до големи неща.

          ЮУ: Добре, звучи добре. Звучи добре.

          СУ: И още нещо: Зеленски идва в Белия дом в петък.

          ЮУ: Знам това (смях).

          СУ: Ще отида на тази среща, защото ме искат там, но ако е възможно, бих искал да се състои разговор с вашия ръководител преди тази петъчна среща.

          ЮУ: Преди това, преди – да?

          СУ: Точно така.

          ЮУ: Добре, добре. Разбирам вашия съвет. Така че ще обсъдя това с моя ръководител и след това ще се свържа с вас, съгласен ли сте?

          СУ: Добре, Юри, ще поговорим скоро.

          ЮУ: Отлично, отлично. Благодаря много. Благодаря.

          СУ: Чао.

          ЮУ: Чао.

          (разговорът приключва)

