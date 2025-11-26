Bloomberg публикува стенограма от разговор на Ушаков и Уиткоф, който съветвал Путин да похвали Тръмп и да предложи мирен план от 20 точки

Bloomberg публикува стенограма от телефонен разговор, за който се твърди, че е проведен между пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветника на руския държавен глава Владимир Путин, Юрий Ушаков. Според американското издание разговорът е продължил пет минути и е проведен на 14 октомври.

„Мисля, че ако разрешим руско-украинския въпрос, всички ще скачат от радост“, твърди се, че е казал Уитков, когато е повдигнал темата за мира. След това е предложил да се организира телефонен разговор между Тръмп и Путин, преди Тръмп да бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. В разговора той също така е посъветвал Путин да похвали Тръмп като миротворец (малко преди това влиза в сила примирието в Газа). Ушаков се е съгласил, казвайки: „Тръмп е истински миротворец“.

След това Уиткоф, според преписа, е предложил разработването на „20-точков мирен план, подобен на този в Газа“, който да включва прехвърлянето на Донецка област на Русия. Той също така е казал на Ушаков, че вярва, че Русия „винаги е искала мирно споразумение“ и е изразил „най-дълбоко уважение към президента Путин“.

Какво се случи след разговора

Два дни по-късно, на 16 октомври, Путин и Тръмп разговаряха по телефона – денят преди посещението на Зеленски в Белия дом. Дали предложението на Уиткоф е било обсъждано, не е известно, но след това американският президент нарече разговора с Путин „много продуктивен“ и отхвърли идеята за доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Няколко седмици по-късно Вашингтон предложи мирен план от 28 точки.

След публикуването на стенограмата, Тръмп заяви пред репортерите, че не е чул записа на разговора, но го нарече „стандартна форма на преговори“. На въпроса дали предполагаемата проруска позиция на Уиткоф го притеснява, Тръмп отговори: „Вижте, тази война може да продължи с години, а Русия има значително повече хора, значително повече войници. Така че мисля, че ако Украйна може да сключи сделка, това е нещо хубаво. Мисля, че е чудесно и за двете страни“.

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви пред AFP, че докладът на Bloomberg доказва, че Уиткоф „разговаря почти всеки ден с руски и украински официални лица, за да настоява за мир – точно за което президентът Тръмп го назначи“.