„Блумбърг“: Вашингтон и Москва изготвили заедно мирен план за Украйна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е участвал в подготвянето на общ план с руски представители за прекратяване на войната в Украйна, съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на аудиозапис.

Уиткоф – близък съратник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – е обсъдил във Флорида с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев проект, поставящ на преден план интересите на Москва. В разговор с Юрий Ушаков американският пратеник посочва, че Вашингтон вече е изготвил „20-точков план“ и предлага подобен документ да бъде подготвен съвместно с руската страна.

Разкритията предизвикват тревога сред съюзниците на САЩ и Киев, тъй като планът, по информация на „Блумбърг“, включва значителни отстъпки, ограничения за украинската армия и разширено руско влияние.

„Подобни преговори в сянка подкопават доверието и изненадват партньорите на Украйна,“ коментират източници, цитирани от агенцията.



Въпреки че последвали разговори между Путин и Тръмп са били определени като „продуктивни“, окончателно споразумение няма. Киев настоява, че суверенитетът и сигурността на страната не подлежат на компромис и продължава да търси алтернативи с европейските партньори.