Борисов: Демокрацията работи, протестите са доказателство

Протестите в страната показват, че демокрацията функционира, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента. По думите му „в много държави няма такава свобода“, включително „държави, които Радев харесва“.
- Реклама -
Борисов подчерта, че независимо от действията на ПП и ДБ, от 1 януари 2026 г. България ще влезе в еврозоната.
Лидерът на ГЕРБ припомни, че България е с едни от най-ниските данъци и осигуровки в Европа. Той коментира и предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за поне 15 години, посочвайки го като „една от най-добрите десни мерки“.
Той допълни, че повече средства ще отиват към федерации като щангите, футбола и други – според разпределението на спортното министерство.
По темата за преговорите за прекратяване на войната в Украйна Борисов заяви, че всички очакват развитие:
Той призова да не се правят прибързани заключения, докато не бъдат публикувани окончателните текстове на споразумението.
Протестите в страната показват, че демокрацията функционира, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента. По думите му „в много държави няма такава свобода“, включително „държави, които Радев харесва“.
- Реклама -
Борисов подчерта, че независимо от действията на ПП и ДБ, от 1 януари 2026 г. България ще влезе в еврозоната.
Лидерът на ГЕРБ припомни, че България е с едни от най-ниските данъци и осигуровки в Европа. Той коментира и предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за поне 15 години, посочвайки го като „една от най-добрите десни мерки“.
Той допълни, че повече средства ще отиват към федерации като щангите, футбола и други – според разпределението на спортното министерство.
По темата за преговорите за прекратяване на войната в Украйна Борисов заяви, че всички очакват развитие:
Той призова да не се правят прибързани заключения, докато не бъдат публикувани окончателните текстове на споразумението.