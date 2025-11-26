Борисов: Демокрацията работи, протестите са доказателство

Протестите в страната показват, че демокрацията функционира, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента. По думите му „в много държави няма такава свобода“, включително „държави, които Радев харесва“.

Борисов подчерта, че независимо от действията на ПП и ДБ, от 1 януари 2026 г. България ще влезе в еврозоната.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че България е с едни от най-ниските данъци и осигуровки в Европа. Той коментира и предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за поне 15 години, посочвайки го като „една от най-добрите десни мерки“.

„Концесия означава конкуренция. Ако само концесионната такса е двойна спрямо сегашните приходи, спортът ще получи двойно повече пари,“ каза Борисов.



Той допълни, че повече средства ще отиват към федерации като щангите, футбола и други – според разпределението на спортното министерство.

По темата за преговорите за прекратяване на войната в Украйна Борисов заяви, че всички очакват развитие:

„Всички искаме войната да спре. Единственото, което ме притеснява, е точка 14.“



Той призова да не се правят прибързани заключения, докато не бъдат публикувани окончателните текстове на споразумението.