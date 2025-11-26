Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година. Депутатите гласуваха фиксирани минимални възнаграждения за медицинския персонал, според които лекарите без специалност ще получават 1860 евро, а медицинските сестри – 1550 евро.

Въпреки че бяха одобрени целевите средства за персонала в държавните и общинските болници, комисията отхвърли предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). То предвиждаше обвързване на минималните заплати в сектора със средната работна заплата за страната.

Заседанието бе белязано от словесна престрелка между Асен Василев от ПП-ДБ и Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ относно гарантирането на доходите на младите лекари.

„Те, ако искат тези заплати да се увеличат 2027 година, може би догодина пак трябва шест месеца да търкат жълтите павета, защото ние ги записваме не в бюджета, забележете, а в Закона за лечебните заведения“, заяви Василев, цитиран от БНР.

В отговор Йордан Цонев контрира: „Това е числото, докато се промени. Ако го променим със Закона за бюджета догодина, ще го променим“.

Депутатите не приеха нито едно от предложенията на опозицията в законопроекта за бюджета на Здравната каса. Сред отхвърлените текстове бе и идеята частните болници да бъдат задължени да провеждат търгове за лекарства, когато разходват финансов ресурс от НЗОК.

Окончателно гласуваната рамка на бюджета на касата възлиза на 5,572 млрд. евро. Приходите се формират от здравноосигурителни вноски в размер на 3,177 млрд. евро и държавни трансфери за здравно осигуряване на стойност 2,019 млрд. евро. Неданъчните приходи са разчетени на 16,856 млн. евро.

Трансферите от Министерството на здравеопазването (МЗ) са общо 98,718 млн. евро. В тази сума влизат средства за ваксини и дейности по Закона за здравето (15,277 млн. евро), лечение на лица под и над 18 години (42,627 млн. евро), дейности за неосигурени лица (4,494 млн. евро) и помощни средства за хора с увреждания (28,121 млн. евро). От централния бюджет се предоставят допълнително 260 млн. евро.