      сряда, 26.11.25
          Война

          DeepState потвърди влизането на руската армия в центъра на Покровск

          Руснаците в центъра на Покровск
          Руснаците в центъра на Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският ресурс DeepState потвърждава навлизането на руските войски в центъра на град Покровск, Донецка област. Анализаторите правят този извод на базата на геолокиран видеоклип от района на железопътната гара.

          „За съжаление, едно просто изявление не е достатъчно, за да убеди врага да напусне центъра на града. А опитите за разполагане на щурмови части в тила, за да се докладват успешни действия, често завършват с неуспех“, коментират от DeepState.

          По-рано за навлизането на руската армия в центъра на Покровск съобщи украинският военен Мучной, докато от ВСУ съобщаваха за разчистването му от руски части.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кремъл: Не бързайте с преждевременни изводи за скорошен край на войната в Украйна

          Иван Христов -
          Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани заключения за приближаващия край на войната в Украйна, предава ТАСС. „Почакайте. Твърде...
          Война

          ВСУ поразиха критично важен завод на Русия за ракети и дронове

          Иван Христов -
          В нощта на 26 ноември избухна пожар във военния завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, Русия, ключов производител на електроника за ракети и дронове, пише „Зеркало...
          Война

          Доналд Тръмп: Голямата отстъпка на Русия е, че ще спре да воюва

          Иван Христов -
          Основната отстъпка, която Русия би направила в контекста на мирно споразумение с Украйна, би била просто да спре да воюва. Това заяви президентът на...

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

