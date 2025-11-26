DeepState потвърди влизането на руската армия в центъра на Покровск

Украинският ресурс DeepState потвърждава навлизането на руските войски в центъра на град Покровск, Донецка област. Анализаторите правят този извод на базата на геолокиран видеоклип от района на железопътната гара.

„За съжаление, едно просто изявление не е достатъчно, за да убеди врага да напусне центъра на града. А опитите за разполагане на щурмови части в тила, за да се докладват успешни действия, често завършват с неуспех“, коментират от DeepState.

По-рано за навлизането на руската армия в центъра на Покровск съобщи украинският военен Мучной, докато от ВСУ съобщаваха за разчистването му от руски части.