      сряда, 26.11.25
          Политика

          Депутатите отказаха изслушване на министър Петкова за спорното СУПТО

          Снимка: БГНЕС
          Народните представители отхвърлиха предложението на „Възраждане“ финансовият министър Теменужка Петкова да бъде извикана в пленарната зала, за да разясни тревогите на бизнеса относно задължителното въвеждане на софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян подложи предложението на гласуване два пъти, но и при двете гласувания то не събра нужната подкрепа.

          След първия отказ на трибуната излезе депутатът от „Възраждане“ Ивайло Чорбов, който поиска прегласуване, подчертавайки, че темата е изключително важна за малкия бизнес.

          „СУПТО беше отменено още през 2018 г., а тази година се въвежда отново, при това с множество проблеми и в противоречие с европейските изисквания,“ заяви Чорбов.

          Въпреки настояването на партията му, мнозинството в залата отказа да призове министър Петкова.

