      сряда, 26.11.25
          Война

          Доналд Тръмп: Голямата отстъпка на Русия е, че ще спре да воюва

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Основната отстъпка, която Русия би направила в контекста на мирно споразумение с Украйна, би била просто да спре да воюва. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю пред пресата на борда на Air Force One, предава УНИАН.

          „Основната им отстъпка е, че ще спрат бойните действия и няма да завземат повече земя“, заяви Тръмп.

          На допълнителен въпрос какви териториални отстъпки би могла да направи Украйна за мирно споразумение, Тръмп обясни:

          „Ако погледнете как вървят нещата сега, всичко се движи в една посока. Така че тази земя може да бъде в ръцете на Русия след няколко месеца. Така че искате ли да се биете и да загубите още 50 000 или 60 000 души? Или искате да направите нещо сега? В някои случаи земята отива и в обратната посока. Те преговарят, искат да приключат с това“.

