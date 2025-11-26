Доналд Тръмп: Голямата отстъпка на Русия е, че ще спре да воюва

Основната отстъпка, която Русия би направила в контекста на мирно споразумение с Украйна, би била просто да спре да воюва. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю пред пресата на борда на Air Force One, предава УНИАН.

„Основната им отстъпка е, че ще спрат бойните действия и няма да завземат повече земя“, заяви Тръмп.

На допълнителен въпрос какви териториални отстъпки би могла да направи Украйна за мирно споразумение, Тръмп обясни:

„Ако погледнете как вървят нещата сега, всичко се движи в една посока. Така че тази земя може да бъде в ръцете на Русия след няколко месеца. Така че искате ли да се биете и да загубите още 50 000 или 60 000 души? Или искате да направите нещо сега? В някои случаи земята отива и в обратната посока. Те преговарят, искат да приключат с това“.