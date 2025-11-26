ЕС въвежда нови правила за шофьорските книжки и по-строги мерки за безопасност на пътя

Новите правила за повишаване на пътната безопасност, влезли в сила от вчера, трябва да бъдат приложени от всички държави в ЕС до 2030 г., съобщават от Европейската комисия, цитирани от Pariteni.bg.
Промените обхващат свидетелствата за правоуправление и взаимното признаване на решенията, свързани с тези документи.
Въвеждат се общоевропейски изисквания: 17-годишните водачи да могат да управляват автомобил от категория В (с възможност за разширяване до C1, C1E и C) само с придружител, а за всички начинаещи шофьори се налага изпитателен срок от минимум две години с по-строги условия и санкции. Отбелязва се, че макар младите шофьори да са едва 8% от всички водачи, две от всеки пет катастрофи със загинали включват жертви под 30-годишна възраст.
Системата за взаимно признаване на решенията гарантира, че при тежки нарушения – като превишаване на скоростта с над 50 км/ч, шофиране под въздействие, или причиняване на смърт и тежки наранявания при безразсъдно управление – провинилите се водачи ще носят отговорност, независимо от държавата, в която е извършено нарушението.
ЕС въвежда и електронни шофьорски книжки, които ще се съхраняват в мобилни устройства и ще важат навсякъде в Европейския съюз. По-късно те ще се издават паралелно с физическите документи, които остават необходими при пътуване извън ЕС.
Занапред шофьорските курсове ще включват обучение за работа с новите системи за подпомагане и технологиите за автоматизация в превозните средства.
