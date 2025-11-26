НА ЖИВО
          ЕС въвежда нови правила за шофьорските книжки и по-строги мерки за безопасност на пътя

          Десислава Димитрова
          Новите правила за повишаване на пътната безопасност, влезли в сила от вчера, трябва да бъдат приложени от всички държави в ЕС до 2030 г., съобщават от Европейската комисия, цитирани от Pariteni.bg.

          Промените обхващат свидетелствата за правоуправление и взаимното признаване на решенията, свързани с тези документи.

          Въвеждат се общоевропейски изисквания: 17-годишните водачи да могат да управляват автомобил от категория В (с възможност за разширяване до C1, C1E и C) само с придружител, а за всички начинаещи шофьори се налага изпитателен срок от минимум две години с по-строги условия и санкции. Отбелязва се, че макар младите шофьори да са едва 8% от всички водачи, две от всеки пет катастрофи със загинали включват жертви под 30-годишна възраст.

          Системата за взаимно признаване на решенията гарантира, че при тежки нарушения – като превишаване на скоростта с над 50 км/ч, шофиране под въздействие, или причиняване на смърт и тежки наранявания при безразсъдно управление – провинилите се водачи ще носят отговорност, независимо от държавата, в която е извършено нарушението.

          ЕС въвежда и електронни шофьорски книжки, които ще се съхраняват в мобилни устройства и ще важат навсякъде в Европейския съюз. По-късно те ще се издават паралелно с физическите документи, които остават необходими при пътуване извън ЕС.

          Занапред шофьорските курсове ще включват обучение за работа с новите системи за подпомагане и технологиите за автоматизация в превозните средства.

          Валят реакции след побоя над Владимир Перев: ВМРО излезе на протест в София

          Десислава Димитрова -
          Представители на ВМРО се събраха на митинг пред парламента в София в подкрепа на журналиста и дългогодишен защитник на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.
          Общество

          Новогодишна нощ без карти: плащания само в брой заради преминаването към еврото

          Десислава Димитрова -
          Тази година посрещането на Новата година ще бъде необичайно за хотелиерите и ресторантьорите.
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: КПК с мащабно разследване срещу „Величие“, има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Антикорупционната комисия (КПК) провежда мащабна операция срещу схема за имотни измами и пране на пари, за която има данни, че е свързана с политическата...

