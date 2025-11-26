Ескалация: Полицията е използвала лютив спрей срещу протестиращите (ВИДЕО)

По последна информация на източник на Телевизия Евроком става ясно, че полицията е използвала лютив спрей срещу протестиращите.

Причината да се стигне до това е опит за блокиране на кола на НСО, която е извеждала депутат. Протестиращите са се опитали да възпрепятстват излизането на автомобила. Не е ясно кой се е возил в бронирания автомобил. Ситуацията е ескалирала след като протестиращите са започнали да замерят колата с бутилки и боклуци. В отговор на това полицията, която е ескортирала автомобила е напръскала граждани с лютив спрей, за да разпръсне тълпата.

Очаквайте подробности!