НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Филип Кръстев блести за Оксфорд

          Българският халф реализира изравнително попадение в добавеното време на двубоя срещу Норич

          0
          18
          Снимка; БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич от 17-ия кръг на английския Чемпиъншип. Родният национал се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

          - Реклама -

          Джавон Макама откри резултата за домакините в 29-ата минута, но българският национал се разписа отвъд редовното време за ценната точка. 

          Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион „Кяроу Роуд“. Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута – на мястото на Тейлър Гудръм.

          За 24-годишния българин това е първи гол по терените в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.

          Припомняме ви, че по време на паузата за националните отбори Кръстев донесе победата и срещу Грузия при 2:1 на Националния стадион „Васил Левски“. 

          Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич от 17-ия кръг на английския Чемпиъншип. Родният национал се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

          - Реклама -

          Джавон Макама откри резултата за домакините в 29-ата минута, но българският национал се разписа отвъд редовното време за ценната точка. 

          Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион „Кяроу Роуд“. Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута – на мястото на Тейлър Гудръм.

          За 24-годишния българин това е първи гол по терените в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.

          Припомняме ви, че по време на паузата за националните отбори Кръстев донесе победата и срещу Грузия при 2:1 на Националния стадион „Васил Левски“. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Пети кръг на Шампионска лига – всички резултати от вторник

          Николай Минчев -
          Във вторник вечер се изиграха първите срещи от поредния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Най-голямо впечатление направи разгромната победа на Челси над...
          Волейбол

          Любо Ганев: Всички гледаме в една посока – развитието на българския волейбол

          Николай Минчев -
          "Това е най-успешната година в българския волейбол, пожелавам си още много такива" - заяви президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев след днешната галавечер "Заедно...
          Футбол

          Кристиано Роналдо ще може да играе на старта на Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          Легендата на световния футбол – Кристиано Роналдо, ще бъде на разположение за Португалия още за старта на Мондиал 2026. Това стана ясно във вторник,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions