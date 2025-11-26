Фридрих Мерц: Путин да признае, че няма възможност да излезе успешно от войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 26 ноември, че руският президент Владимир Путин трябва да признае, че няма начин да излезе успешно от войната в Украйна, предава Reuters.
- Реклама -
„Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, постигнато между големите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да формира основата за истински, устойчив мир в Украйна“, заяви Мерц в Бундестага.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 25 ноември, че е готов да прокара подкрепяната от САЩ концепция за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорни въпроси с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на разговори, в които според него трябва да участват европейски съюзници.
„Решения по европейски въпроси могат да се вземат само по взаимно съгласие. Украйна не е пешка, а суверенна единица, която защитава собствените си интереси и ценности“, заяви Мерц.
Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразени руски активи за тази цел.
Агенцията отбеляза също, че Германия ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 милиарда евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с предварително планираните 8,5 милиарда евро.
По-рано Мерц оцени времевата рамка за мир в Украйна. Канцлерът заяви, че въпреки че „някои въпроси бяха изяснени“ по време на разговорите в Женева, „ние също така знаем: мирът в Украйна няма да дойде за една нощ“.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 26 ноември, че руският президент Владимир Путин трябва да признае, че няма начин да излезе успешно от войната в Украйна, предава Reuters.
- Реклама -
„Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, постигнато между големите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да формира основата за истински, устойчив мир в Украйна“, заяви Мерц в Бундестага.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 25 ноември, че е готов да прокара подкрепяната от САЩ концепция за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорни въпроси с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на разговори, в които според него трябва да участват европейски съюзници.
„Решения по европейски въпроси могат да се вземат само по взаимно съгласие. Украйна не е пешка, а суверенна единица, която защитава собствените си интереси и ценности“, заяви Мерц.
Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразени руски активи за тази цел.
Агенцията отбеляза също, че Германия ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 милиарда евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с предварително планираните 8,5 милиарда евро.
По-рано Мерц оцени времевата рамка за мир в Украйна. Канцлерът заяви, че въпреки че „някои въпроси бяха изяснени“ по време на разговорите в Женева, „ние също така знаем: мирът в Украйна няма да дойде за една нощ“.