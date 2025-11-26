Фридрих Мерц: Путин да признае, че няма възможност да излезе успешно от войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 26 ноември, че руският президент Владимир Путин трябва да признае, че няма начин да излезе успешно от войната в Украйна, предава Reuters.

„Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, постигнато между големите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да формира основата за истински, устойчив мир в Украйна“, заяви Мерц в Бундестага.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 25 ноември, че е готов да прокара подкрепяната от САЩ концепция за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорни въпроси с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на разговори, в които според него трябва да участват европейски съюзници.

„Решения по европейски въпроси могат да се вземат само по взаимно съгласие. Украйна не е пешка, а суверенна единица, която защитава собствените си интереси и ценности“, заяви Мерц.

Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразени руски активи за тази цел.

Агенцията отбеляза също, че Германия ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 милиарда евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с предварително планираните 8,5 милиарда евро.

По-рано Мерц оцени времевата рамка за мир в Украйна. Канцлерът заяви, че въпреки че „някои въпроси бяха изяснени“ по време на разговорите в Женева, „ние също така знаем: мирът в Украйна няма да дойде за една нощ“.