      сряда, 26.11.25
          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)

          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)
          Правителството отпусна по 120 лева за 536 000 пенсионери
          Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет.

          Коледният бонус ще бъде в размер на 120 лева и ще се изплаща на всички възрастни хора, които получават пенсии и добавки до линията на бедност – 638 лв. включително.

          По разчетите на министерството през декември около 536 000 пенсионери ще отговарят на това условие. За изплащането на добавките ще са необходими 64 320 000 лева.

          „Сметката е направена, парите ги има и всичко ще бъде наред“, увери министър Гуцанов.

          Закон за коледните и великденските добавки

          В Министерството на труда и социалната политика в момента се работи по нов закон, който да регламентира трайно коледните и великденските добавки не само за пенсионерите, но и за други уязвими групи.

          Идеята е подпомагането да се обвърже по-прецизно с реалните доходи на хората, а не само с официалната линия на бедност.

          По 120 лв. за най-бедните пенсионери: Кабинетът решава днес за коледните добавки По 120 лв. за най-бедните пенсионери: Кабинетът решава днес за коледните добавки

          Гуцанов даде пример с майка с дете под линията на бедност, но и с хора, които формално са над нея, но получават допълнителни доходи от наеми, земя под аренда и др.:

          „Трябва да се направят много точни справки. Националната агенция за приходите също ще се включи в изготвянето на този законопроект, за да има справедливост и да няма ощетени.“

          „Най-социалният бюджет“ и доходите в системата

          Министърът отчете като сериозен напредък в социалната сфера:

          • увеличението на минималната работна заплата
          • повишаването на средствата за майките през втората година от майчинството
          • спазването на т.нар. „швейцарско правило“ за ежегодно осъвременяване на пенсиите

          „Това, което сме заложили, до голяма степен сме изпълнили. Направеното в социалната област в бюджета за следващата година е сериозна крачка напред“, коментира Гуцанов и определи проекта за 2026 г. като „най-социалния“.

          По отношение на заплатите в държавния сектор – и конкретно в системата на социалната политика – той защити нивата на възнагражденията:

          • 1600–1700 лв. в Агенцията за социално подпомагане
          • около 2100 лв. в Агенцията по заетостта

          Според него тези суми не могат да се определят като високи на фона на тежестта на работата:

          „Хората в тези ведомства трябва с усмивка да посрещат всички проблеми – на хора с увреждания, майки с деца и т.н. Не трябва всичко да се слага под общ знаменател.“

