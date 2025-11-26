Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)

Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет.

Коледният бонус ще бъде в размер на 120 лева и ще се изплаща на всички възрастни хора, които получават пенсии и добавки до линията на бедност – 638 лв. включително.

По разчетите на министерството през декември около 536 000 пенсионери ще отговарят на това условие. За изплащането на добавките ще са необходими 64 320 000 лева.

„Сметката е направена, парите ги има и всичко ще бъде наред“, увери министър Гуцанов.

Закон за коледните и великденските добавки

В Министерството на труда и социалната политика в момента се работи по нов закон, който да регламентира трайно коледните и великденските добавки не само за пенсионерите, но и за други уязвими групи.

Идеята е подпомагането да се обвърже по-прецизно с реалните доходи на хората, а не само с официалната линия на бедност.

Гуцанов даде пример с майка с дете под линията на бедност, но и с хора, които формално са над нея, но получават допълнителни доходи от наеми, земя под аренда и др.:

„Трябва да се направят много точни справки. Националната агенция за приходите също ще се включи в изготвянето на този законопроект, за да има справедливост и да няма ощетени.“

„Най-социалният бюджет“ и доходите в системата

Министърът отчете като сериозен напредък в социалната сфера:

увеличението на минималната работна заплата

повишаването на средствата за майките през втората година от майчинството

спазването на т.нар. „швейцарско правило“ за ежегодно осъвременяване на пенсиите

„Това, което сме заложили, до голяма степен сме изпълнили. Направеното в социалната област в бюджета за следващата година е сериозна крачка напред“, коментира Гуцанов и определи проекта за 2026 г. като „най-социалния“.

По отношение на заплатите в държавния сектор – и конкретно в системата на социалната политика – той защити нивата на възнагражденията:

1600–1700 лв. в Агенцията за социално подпомагане

в Агенцията за социално подпомагане около 2100 лв. в Агенцията по заетостта

Според него тези суми не могат да се определят като високи на фона на тежестта на работата: