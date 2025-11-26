Иван Пешев: Концесията на тотото цели участие на водещи световни лотарийни компании

Съветът за съвместно управление обсъжда възможност за сериозно увеличаване на средствата за спорт, инфраструктура и младежки политики чрез концесия на Българския спортен тотализатор. Идеята е в операциите на тотото да се включат големи международни компании от лотарийния сектор. Това стана ясно на брифинг на министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
Министърът подчерта, че при капацитет от 4000 пункта, в момента функционират около 2000, а за обновяване на софтуера, хардуера и мрежата са нужни стотици милиони инвестиции, които държавното предприятие не може да осигури.
Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев определи идеята като дясна мярка и даде пример с успешната концесия на летището.
Според Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ инициативата идва от Министерството на спорта. Той припомни, че офшорни компании нямат право да кандидатстват за концесии – ограничение, въведено именно от ДПС.
Зам.-председателят на парламента Драгомир Стойнев беше категоричен, че тотализаторът остава държавна собственост, но ще се търси външен оператор само при ясни условия.
