      сряда, 26.11.25
          Иван Пешев: Концесията на тотото цели участие на водещи световни лотарийни компании

          Дамяна Караджова
          Съветът за съвместно управление обсъжда възможност за сериозно увеличаване на средствата за спорт, инфраструктура и младежки политики чрез концесия на Българския спортен тотализатор. Идеята е в операциите на тотото да се включат големи международни компании от лотарийния сектор. Това стана ясно на брифинг на министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

          „Направихме анализ на дейността на Българския спортен тотализатор. 44 милиарда лева е оборотът на хазартния бизнес в България. 2 милиарда са печалбите. Тотото генерира едва 70 милиона“, посочи Пешев.

          „Всички служители на БСТ ще запазят работните си места и дори ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса ще влиза в бюджета на спортното министерство и за всички федерации ще има двойно увеличен бюджет“, допълни той.

          Министърът подчерта, че при капацитет от 4000 пункта, в момента функционират около 2000, а за обновяване на софтуера, хардуера и мрежата са нужни стотици милиони инвестиции, които държавното предприятие не може да осигури.

          Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев определи идеята като дясна мярка и даде пример с успешната концесия на летището.

          „Държавата е доказала, че не е добър стопанин. Имаме съмнения за лобизъм. Какво ще стане с тотото? Това, което стана с летището. По-зле и по-скъпо ли е? Не. Повече пари влизат в държавния бюджет“, коментира Добрев.

          Според Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ инициативата идва от Министерството на спорта. Той припомни, че офшорни компании нямат право да кандидатстват за концесии – ограничение, въведено именно от ДПС.

          „Вероятно ИТН не са информирани в детайли, помолиха за време, но предполагам, че ще подкрепят. Решихме да предложим концесията между двете четения, за да можем да изнесем данните и, ако бъде прието, да важи за другата година, а така да увеличим приходите. Така ще намалим субсидиите от бюджета“, заяви Цонев.

          Зам.-председателят на парламента Драгомир Стойнев беше категоричен, че тотализаторът остава държавна собственост, но ще се търси външен оператор само при ясни условия.

          „Нека да е ясно. Българският спортен тотализатор остава държавен. Второ – ние в момента отваряме вратата, евентуално, ако се появи голям международен оператор… Концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното. Тоест, ако е по-малко от 240 милиона – няма да има концесия. И третото – всички работни места да бъдат запазени. Ако едно от тези неща не се случи, няма да продължим напред“, заяви Стойнев.

          Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето"

