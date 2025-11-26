Израел с нова операция в Северна Самария на фона на ескалация на насилието

Израелската армия обяви старта на нова „антитерористична“ операция в северната част на окупирания Западен бряг. Действията се развиват в района на Северна Самария – термин, използван от израелските власти за част от територията.

- Реклама -

Военните подчертават пред АФП, че това е напълно нова операция, различна от започналата през януари 2025 г. кампания, насочена основно към палестинските бежански лагери.

Насилието в Западния бряг рязко се засили след атаката на „Хамас“ през октомври 2023 г., която доведе до войната в Газа. Въпреки крехкото примирие, действащо там от 10 октомври, сблъсъците в региона продължават.

От началото на войната повече от 1000 палестинци – бойци и цивилни – са убити от израелски войски или заселници. Загиналите израелци са най-малко 44, сред които войници и цивилни.