ИЗВЪНРЕДНО: КПК с мащабно разследване срещу „Величие“, има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

Антикорупционната комисия (КПК) провежда мащабна операция срещу схема за имотни измами и пране на пари, за която има данни, че е свързана с политическата партия „Величие“. По време на акцията има задържани лица.

- Реклама -

По информация на Нова телевизия, рано тази сутрин агенти на КПК, подкрепени от екипи на жандармерията и полицията, са извършили претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски. Действията са осъществени под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Разследването се базира на данни от медийни публикации и сигнали от народни представители, които описват предполагаема финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ – Ивелин Михайлов.

По информация на БНТ, Ивелин Михайлов не е сред задържаните.