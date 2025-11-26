НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: КПК с мащабно разследване срещу „Величие“, има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Антикорупционната комисия (КПК) провежда мащабна операция срещу схема за имотни измами и пране на пари, за която има данни, че е свързана с политическата партия „Величие“. По време на акцията има задържани лица.

          По информация на Нова телевизия, рано тази сутрин агенти на КПК, подкрепени от екипи на жандармерията и полицията, са извършили претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски. Действията са осъществени под ръководството на Софийската градска прокуратура.

          Разследването се базира на данни от медийни публикации и сигнали от народни представители, които описват предполагаема финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие" – Ивелин Михайлов.

          По информация на БНТ, Ивелин Михайлов не е сред задържаните.

          

          По информация на Нова телевизия, рано тази сутрин агенти на КПК, подкрепени от екипи на жандармерията и полицията, са извършили претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски. Действията са осъществени под ръководството на Софийската градска прокуратура.

          

          Политика

          Костадинов: Управляващите са тръгнали да продават всичко, защото бюджетът е празен

          Никола Павлов -
          „Пари в бюджета няма. Управляващите са тръгнали да продават всичко.“Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. По думите му партията е...
          Политика

          Планът на Тръмп за мир буксува: Киев отказва териториални отстъпки

          Георги Петров -
          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен...
          Политика

          Депутатите отказаха изслушване на министър Петкова за спорното СУПТО

          Георги Петров -
          Народните представители отхвърлиха предложението на „Възраждане“ финансовият министър Теменужка Петкова да бъде извикана в пленарната зала, за да разясни тревогите на бизнеса относно задължителното...

