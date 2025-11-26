НА ЖИВО
          Какво време ни очаква през следващата седмица?

          Снимка: iStock
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Над Балканския полуостров преминава активен средиземноморски циклон, който още тази нощ ще донесе значителни валежи в Западна и в крайните южни райони на страната. През следващото денонощие обилните дъждове ще обхванат голяма част от Западна и Централна България.

          За районите западно от река Огоста е в сила предупреждение за силни валежи, а в четвъртък рискът се измества към поречията на Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения, тъй като нивата на реките вече са близо до праговете за високи води. Най-критична остава ситуацията в Югозападна България.

          ► Уикенд прогноза

          В събота дъждовете ще се прехвърлят над Източна, Североизточна и Централна България, докато в неделя облачността постепенно ще се разкъса и валежите ще спрат.

          Жълт код за силен вятър в 16 области Жълт код за силен вятър в 16 области

          Максималните температури ще останат близо до нормите за сезона – около 8°C в Западна и 15°C в Източна България.
          Минималните ще бъдат необичайно високи – около 10°C.

          ► Времето през следващата седмица

          Началото на новата седмица ще донесе по-спокойна обстановка, с малка вероятност за валежи, но с трайни мъгли на много места.
          Температурите няма да бъдат ниски, но в Западна България се очакват около 4°C, което може да доведе до хлъзгава настилка и повишен риск при шофиране.

          - Реклама -

