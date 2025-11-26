Какво време ни очаква през следващата седмица?

Над Балканския полуостров преминава активен средиземноморски циклон, който още тази нощ ще донесе значителни валежи в Западна и в крайните южни райони на страната. През следващото денонощие обилните дъждове ще обхванат голяма част от Западна и Централна България.

За районите западно от река Огоста е в сила предупреждение за силни валежи, а в четвъртък рискът се измества към поречията на Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения, тъй като нивата на реките вече са близо до праговете за високи води. Най-критична остава ситуацията в Югозападна България.

► Уикенд прогноза

В събота дъждовете ще се прехвърлят над Източна, Североизточна и Централна България, докато в неделя облачността постепенно ще се разкъса и валежите ще спрат.

Максималните температури ще останат близо до нормите за сезона – около 8°C в Западна и 15°C в Източна България.

Минималните ще бъдат необичайно високи – около 10°C.

► Времето през следващата седмица

Началото на новата седмица ще донесе по-спокойна обстановка, с малка вероятност за валежи, но с трайни мъгли на много места.

Температурите няма да бъдат ниски, но в Западна България се очакват около 4°C, което може да доведе до хлъзгава настилка и повишен риск при шофиране.