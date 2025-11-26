НА ЖИВО
          Война

          Кая Калас: Трябва да ограничим числеността на руската армия и военния й бюджет, за да има мир в Украйна

          Кая Калас
          Кая Калас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Числеността на армията и военния бюджет на Русия трябва да бъдат ограничени, за да осигури траен мир в Украйна, заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, като добави, че западните лидери не трябва да попадат в „капана“ да обсъждат ограничения върху Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по време на мирните преговори с Москва, предава Euractiv.

          „Ако искаме да предотвратим продължаването на тази война, тогава всъщност трябва да ограничим армията на Русия, а също и военния им бюджет“, заяви първият дипломат на Брюксел в сряда.

          Бившият естонски премиер добави, че настоящите мирни планове в преобладаващо голяма степен търсят „отстъпки“ от Киев, но не и от Москва, и предупреди, че нарастващите военни разходи на Кремъл – които според изданието се очаква да достигнат 7,2% от годишния БВП на страната тази година – представляват „заплаха за всички нас“.

          „Винаги сме казвали, че е суверенно право всяка държава да определя размера на армията и затова не бива да влизаме в капана, който Русия ни поставя, говорейки за ограничаване на украинската армия“, заяви Калас. „Искам да кажа, че Украйна никога не е нападала Русия.“

          Последните ѝ забележки бяха повторени по-рано в сряда сутринта от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          „Като суверенна нация, не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха я направили уязвима за бъдещи атаки“, заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург.

          1. Кой ти пречи.Освен за еврокомисар, става ли за нещо друго госпожата? А и нашата председателка на НС се е запътила натам. Отива и.

          6. Не зная как ги назначават на такива постове, но тая ПКП е минала нашата по всички критерии.. Щяла да намаля числеността на руската армия ?!?! Ако не засягаше всички ни, щеше да е смешно.

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

