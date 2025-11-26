НА ЖИВО
          Политика

          Костадин Ангелов: Кремъл активира и последния си коз! (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          В пост в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов отправи остри обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, твърдейки, че той действа в интерес на Кремъл.

          Ангелов заяви, че според него Василев последователно е заемал позиции, които „обслужват Москва“.

          „Кремъл активира и последния си коз – Асен Василев. Същият гласува против F-16. Гласува против ‘Уестингхаус’ за АЕЦ ‘Козлодуй’. Сега Москва му натисна копчето и срещу еврото“, написа Ангелов.

          Депутатът намекна и за възможен бъдещ политически съюз между Василев и президента Румен Радев:

          „Чакаме го да се събере в една коалиция с партията на Радев – господин ‘Крим е руски’“, допълни той.

          

