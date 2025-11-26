Костадин Ангелов: Кремъл активира и последния си коз! (ВИДЕО)

В пост в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов отправи остри обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, твърдейки, че той действа в интерес на Кремъл.
Ангелов заяви, че според него Василев последователно е заемал позиции, които „обслужват Москва“.
Депутатът намекна и за възможен бъдещ политически съюз между Василев и президента Румен Радев:
