Костадин Ангелов: Кремъл активира и последния си коз! (ВИДЕО)

В пост в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов отправи остри обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, твърдейки, че той действа в интерес на Кремъл.

- Реклама -

Ангелов заяви, че според него Василев последователно е заемал позиции, които „обслужват Москва“.

„Кремъл активира и последния си коз – Асен Василев. Същият гласува против F-16. Гласува против ‘Уестингхаус’ за АЕЦ ‘Козлодуй’. Сега Москва му натисна копчето и срещу еврото“, написа Ангелов.

Депутатът намекна и за възможен бъдещ политически съюз между Василев и президента Румен Радев: