Костадинов: КПК най-накрая предприе действия срещу мафията „Величие“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира акцията на Комисията за противодействие на корупцията, насочена към дейността на партия „Величие“ и нейния лидер.

В своя позиция във „Фейсбук“ той заявява, че действията на комисията са закъснели, но изразява надежда, че „хиляди измамени българи ще получат поне част от загубените си средства“.

„Комисията за противодействие на корупцията най-накрая предприе действия срещу мафията ‘Величие’. Скептичен съм, но все пак се надявам хилядите измамени от организираната престъпна група на ветринския фараон доверчиви българи да получат поне част от откраднатите от тях пари.“

Костадинов отправи и ироничен съвет към комисията относно лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов: