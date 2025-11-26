Костадинов: КПК най-накрая предприе действия срещу мафията „Величие“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира акцията на Комисията за противодействие на корупцията, насочена към дейността на партия „Величие“ и нейния лидер.
В своя позиция във „Фейсбук“ той заявява, че действията на комисията са закъснели, но изразява надежда, че „хиляди измамени българи ще получат поне част от загубените си средства“.
Костадинов отправи и ироничен съвет към комисията относно лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов:
Костадинов отправи и ироничен съвет към комисията относно лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов: