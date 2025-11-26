НА ЖИВО
          Костадинов: КПК най-накрая предприе действия срещу мафията „Величие“

          0
          247
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира акцията на Комисията за противодействие на корупцията, насочена към дейността на партия „Величие“ и нейния лидер.

          - Реклама -

          В своя позиция във „Фейсбук“ той заявява, че действията на комисията са закъснели, но изразява надежда, че „хиляди измамени българи ще получат поне част от загубените си средства“.

          Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО) Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО)

          „Комисията за противодействие на корупцията най-накрая предприе действия срещу мафията ‘Величие’. Скептичен съм, но все пак се надявам хилядите измамени от организираната престъпна група на ветринския фараон доверчиви българи да получат поне част от откраднатите от тях пари.“

          Костадинов отправи и ироничен съвет към комисията относно лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов:

          „Бъдете нежни с Ивилин! Той е изнежен, женствен и деликатен естрогенен мъж. Не го бийте много! Жените не бива да се бият дори и с цветя!“

