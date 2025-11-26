НА ЖИВО
          Костадинов: Управляващите са тръгнали да продават всичко, защото бюджетът е празен

          „Пари в бюджета няма. Управляващите са тръгнали да продават всичко.“
          Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          По думите му партията е внесла 80 предложения между първо и второ четене на държавния бюджет, но въпреки това очакванията са той да бъде разгледан едва следващата седмица.

          „Срокът за предложения беше безпрецедентно намален на три дни. Единственото обяснение е, че управляващите се страхуват от собствените си цифри или че се опитват да вкарват нови и нови неща“, коментира Костадинов.

          „България влиза на куц крак в еврозоната“

          Лидерът на „Възраждане“ посочи, че предупреждението на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси е ясен сигнал за сериозни проблеми още преди страната да е приета в еврозоната.

          Борисов: Демокрацията работи, протестите са доказателство Борисов: Демокрацията работи, протестите са доказателство

          „Още не сме влезли в клуба на задлъжнелите и фалиралите, а вече ни казват, че имаме проблеми. България влиза на куц крак в еврозоната – това ще доведе и до фалита на самата еврозона“, заяви той.

          Костадинов предупреди, че икономиката на страната може да бъде поставена под „ръчно управление“ по модела на Гърция, ако се задълбочат финансовите дисбаланси.

          „Държавата разпродава и последните си активи“

          Според него почти не е останала държавна собственост, която да не е под заплаха от приватизация или концесия.

          „Като изключим АЕЦ ‘Козлодуй’, единствените държавни активи са ТЕЦ ‘Марица изток 2’, тотото, няколко летища и сградите на институциите. Управляващите са тръгнали да продадат всичко, защото бюджетът е празен.“

          Той определи предложението Българският спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия като „опасен прецедент“, който според него може да отвори портал за частни хазартни оператори, подобно на ситуацията с „Български пощи“.

          „Възраждане“: Приватизацията на тотото доказва, че правителството си откупува още малко време на власт „Възраждане“: Приватизацията на тотото доказва, че правителството си откупува още малко време на власт

