Костадинов: Управляващите са тръгнали да продават всичко, защото бюджетът е празен

„Пари в бюджета няма. Управляващите са тръгнали да продават всичко.“ Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
По думите му партията е внесла 80 предложения между първо и второ четене на държавния бюджет, но въпреки това очакванията са той да бъде разгледан едва следващата седмица.
„България влиза на куц крак в еврозоната“
Лидерът на „Възраждане“ посочи, че предупреждението на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси е ясен сигнал за сериозни проблеми още преди страната да е приета в еврозоната.
Костадинов предупреди, че икономиката на страната може да бъде поставена под „ръчно управление“ по модела на Гърция, ако се задълбочат финансовите дисбаланси.
„Държавата разпродава и последните си активи“
Според него почти не е останала държавна собственост, която да не е под заплаха от приватизация или концесия.
Той определи предложението Българският спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия като „опасен прецедент“, който според него може да отвори портал за частни хазартни оператори, подобно на ситуацията с „Български пощи“.
