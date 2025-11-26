НА ЖИВО
          Кой ще наследи Гутериш? ООН стартира глобалното търсене на нов лидер

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Процедурата за избор на наследник на Антонио Гутериш официално стартира, след като държавите членки на ООН бяха поканени да изпращат своите кандидатури за мандата, който започва през 2027 г.

          В писмо, разпространено до всички 193 държави, ръководството на организацията подчертава, че са необходими личности с богат международен опит, дипломатически умения и владеене на езици на високо ниво.

          „Постът на генерален секретар е от огромна важност и изисква най-високи стандарти на ефективност, компетентност и почтеност…“, се казва в документа, подписан от председателя на Съвета за сигурност Майкъл Имран Кану и председателката на Общото събрание Аналена Бербок.

          Част от държавите членки настояват следващият генерален секретар да бъде жена – факт, който ООН подчертава като дългогодишен пропуск. В писмото се изразява съжаление, че за повече от седем десетилетия организацията никога не е била ръководена от жена, и се отправя призив номинациите да обърнат по-голямо внимание на този въпрос.

          Сред обсъжданите имена са:

          • Мишел Бачелет – бивш президент на Чили
          • Рафаел Гроси – ръководител на Международната агенция за атомна енергия
          • Ребека Гринспан – генерален секретар на UNCTAD, Коста Рика

          Кандидатите трябва да бъдат издигнати от държава или група държави и да представят:

          • визия за мандата,
          • списък с източници на финансиране.

          Съществува традиция за географска ротация, която сочи, че е възможно изборът да падне върху регион Латинска Америка, макар това правило да не е задължително.

          В писмото се акцентира върху значението на регионалното разнообразие, без да се посочва конкретен регион.

          Не е изключено кандидатите да преминат през публични изслушвания – практика, въведена за първи път през 2016 г.

          До края на юли Съветът за сигурност ще започне формалния подбор. Петте постоянни членки с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – отново ще имат решаваща дума за това кой ще поеме ръководството на ООН.

          След препоръката на Съвета за сигурност, Общото събрание ще избере новия генерален секретар за петгодишен мандат, започващ от 1 януари 2027 г., с възможност за едно подновяване.

