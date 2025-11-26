„Вижте, нас ни управляват лъжци, крадци и измамници. Бюджетът за 2026 г. е бюджет на фалита за България.“ Тази остра позиция изрази народният представител от партия „Възраждане“ Кръстьо Врачев по време на участието си в предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ с водещ Николай Колев.

Според депутата нивото на парламентаризма в Народното събрание е спаднало закономерно, тъй като „начало на държавата са хора с манталитет на балкански конекрадци“. В ефира той коментира и напрежението, свързано с прекратеното дело срещу шестима негови колеги от парламентарната група, както и честите словесни сблъсъци в пленарната зала.

Врачев обърна специално внимание на плановете за бъдещето на Българския спортен тотализатор, определяйки идеята за концесия като „пълен абсурд“. „Едно печелившо държавно предприятие се готвят да го дадат на частен играч за 15 години. Това е плъхски грабеж, нищо друго“, категоричен бе той. Според него аргументите за привличане на големи международни компании са параван за предварително подготвен избор на конкретен концесионер.

По отношение на макрорамката на Бюджет 2026, народният представител цитира критиките на Европейската комисия, но ги определи като твърде меки. Той изнесе тревожни данни за задлъжнялостта: „Само тази година са изтеглени 19 млрд. евро външен дълг, догодина се готвят още 21 млрд. Това няма как да не завърши фатално за държавата.“

Друг акцент в разговора бе казусът с инвестиционното намерение за изграждане на завод за барут в близост до Карлово. Врачев подчерта, че процедурата е инициирана от ВМЗ, без дружеството да притежава земята, като същевременно част от терените попадат в „Натура 2000“ и в буферната зона на парк „Централен Балкан“. Той информира, че в региона тече подписка за местен референдум, като „поне две трети“ от жителите на Розовата долина са против производството.

Депутатът отправи критики и към здравната политика, припомняйки за блокирания от март месец законопроект на „Възраждане“ за ограничаване на палмовите мазнини. „България е шампион по консумация на имитиращи продукти и палмова мазнина в ЕС, а законопроектът ни от март стои спрян. Същевременно сме първенци по сърдечно-съдови заболявания“, допълни той. Според Врачев единственият изход от ситуацията са масови протести и смяна на управлението.